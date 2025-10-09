Sạt lở bờ sông Lô tại xã Dân Chủ và Phú Mỹ diễn biến phức tạp

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, trên địa bàn 2 xã Dân Chủ và Phú Mỹ đang diễn ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lô.

Quan sát của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, có nhiều vị trí sạt lở đã cách nhà dân khoảng 10m và đang có diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân.

Hiện trạng sạt lở tại khu 20, xã Dân Chủ và khu 9, xã Phú Mỹ diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp nhiều hộ dân ven sông Lô.

Ông Nguyễn Xuân Sang, khu 20 xã Dân Chủ thông tin: Nhà tôi và 2 nhà nữa đang bị sạt lở rất nguy hiểm. Hiện nhiều diện tích trồng cây ăn quả, công trình phụ đã bị sạt lở cuốn trôi xuống sông. Cũng theo ông Sang, sạt lở bắt đầu diễn ra mạnh vào đầu tháng 10 vừa qua và vẫn tiếp diễn phức tạp.

Hiện nay, tại km36+500 đến km37+350 thuộc địa bàn xã Dân Chủ có 17 hộ dân đang sinh sống. Tình trạng sạt lở kéo dài gần 1km đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân ven sông.

Ông Lê Phúc Tuất - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: Trước tình trạng trên, UBND xã đã cho cắm biển cảnh báo và cử người canh gác, không cho người dân đến khu vực nguy hiểm, di dời khẩn cấp các hộ dân và báo cáo diễn biến lên cấp trên để xin ý kiến xử lý.

Sạt lở đang diễn biến phức tạp tại khu 20, xã Dân Chủ.

Nhiều vị trí sạt lở tại xã Dân Chủ đã tiến sát mép nhà dân.

UBND các xã Dân Chủ và Phú Mỹ đều đã cắm biển cảnh báo và tổ chức tuyên truyền, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Phú Mỹ, hiện có 4 điểm sạt lở bờ sông Lô tại khu 6 (xã Lệ Mỹ cũ); sạt lở 2 bên cửa cống ngòi Dầu, cống Chanh xã Phú Mỹ và xã Lệ Mỹ cũ. Đặc biệt, tại khu 9 (xã Phú Mỹ cũ) từ Km32+550 đến Km30+800 thuộc tỉnh lộ 323, chiều dài điểm sạt lở khoảng 100m, chiều sâu vào trong đê khoảng 8m và vẫn đang có diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ thông tin: UBND xã khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân; cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở; chỉ đạo các lực lượng chức năng liên tục theo dõi diễn biến và có báo cáo kịp thời với các cơ quan liên quan để xin ý kiến xử lý.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân tại các điểm sạt lở thuộc 2 xã Dân Chủ và Phú Mỹ, bên cạnh việc đã triển khai, cần theo dõi sát diễn biến tại khu vực; về lâu dài, chính quyền và Nhân dân các xã mong khẩn trương xử lý kè khẩn cấp chống sạt lở sông Lô để đảm bảo an toàn.

Quốc Hội