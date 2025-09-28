Sâu rộng, toàn diện công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Những ngày này từ các phường trung tâm của tỉnh cho đến xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa đâu đâu cũng rợp trời cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Trên những trục đường, tuyến phố chính, các cụm pa nô khổ lớn, băng rôn nổi bật với khẩu hiệu “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”, “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”... đã thực sự lan tỏa không khí hân hoan, phấn khởi hướng về đại hội.

Đẩy mạnh cổ động trực quan, hướng về cơ sở

Phường Việt Trì là địa điểm diễn ra các hoạt động chính của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng với việc phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần... phường Việt Trì đặc biệt chú trọng triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội.

Cùng chúng tôi đi kiểm tra thực địa công tác tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì cho biết: Phường Việt Trì đã hoàn thành thay mới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Lễ hội tại Quảng trường Hùng Vương,treo băng rôn tuyên truyền tại cổng trụ sở phường Việt Trì. Cắm 350 cờ Hồng kỳ tại các điểm, thay thế nội dung 300 chiếc cờ đuôi cá tại các tuyến đường trên địa bàn phường. Thay thế nội dung tại biển led và các pano tại khu vực Quảng trường, ngã ba, các tuyến phố chính... Tuyên truyền 30 băng rôn; làm mới hệ thống biển pano và nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính. Trên 90% cơ quan, công sở, trường học và hộ gia đình trên địa bàn đã thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, treo khẩu hiệu, pano, áp phích đúng quy định. Việc trang trí hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo phường Việt Trì kiểm tra công tác trang trí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cùng với treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, công sở; xây dựng các cụm pa nô, áp phích kích thước lớn ở khu vực trung tâm thì hoạt động treo cờ tổ quốc, đặc biệt là việc xây dựng các tuyến đường cờ được nhiều địa phương đồng loạt thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Sơn cho biết: Mô hình “Tuyến đường cờ” được triển khai trên tuyến đường Tổ dân phố số 1 và Tổ dân phố số 2 phường Kỳ Sơn với chiều dài 800 m, treo 153 dây cờ Tổ quốc, cờ Đảng; hai bên đường là hàng cờ Tổ quốc; tạo không gian rực rỡ, trang nghiêm, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, nhằm xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn nếp sống văn minh đô thị. Mô hình “Tuyến đường cờ” hứa hẹn sẽ lan tỏa rộng khắp, trở thành điểm nhấn văn hóa - chính trị, góp phần tô thắm hình ảnh quê hương Kỳ Sơn trong giai đoạn mới.

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh như Đức Nhàn, Quy Đức, Ngọc Sơn, Lạc Lương... hoạt động cổ động trực quan được triển khai đồng bộ tại khu vực trung tâm xã, trên các tuyến đường chính, cơ quan, công sở. Hệ thống truyền thanh cơ sở và xe thông tin lưu động được huy động tối đa nhằm tuyên truyền thường xuyên, liên tục về các nội dung liên quan đến đại hội như: chủ đề, phương châm, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Các địa phương cũng tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị tại chi bộ, khu phố, ấp với các chuyên đề về đại hội, gắn với tuyên truyền các chủ trương mới của Đảng, thành tựu của địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong Nhân dân

Với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã xây dựng chuyên trang trên Báo Phú Thọ, Phú Thọ điện tử và chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình; mở mới chuyên mục “Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng” đồng thời xuất bản số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 3 số báo chuyên đề vào các ngày 29,30/9 và 1/10 kịp thời đưa tin về Đại hội; sản xuất phóng sự “Khát vọng cất cánh từ cội nguồn” thời lượng 20 - 25 phút, phát trên sóng truyền hình Phú Thọ. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất phóng sự tuyên truyền về thành tựu, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời xây dựng kịch bản và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc và bế mạc Đại hội. Nội dung tuyên truyền bảo đảm tính chính xác, kịp thời, sinh động, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các tuyến phố chính của phường Hòa Bình được trang hoàng rực rỡ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã làm việc với Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân triển khai công tác tuyên truyền về tỉnh, nhất là tuyên truyền đậm nét về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng nội dung, phối hợp đăng tải bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trên Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân Dân; phối hợp với VTV1 triển khai phóng sự về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện 02 buổi tuyên truyền văn hóa văn nghệ tổng hợp tại xã Minh Hòa (huyện Yên Lập cũ), xã Long Cốc (huyện Tân Sơn cũ). Chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức tuyên truyền, trưng bày và giới thiệu tư liệu với chủ đề “Đất nước ngày độc lập” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Thư viện tỉnh Phú Thọ phục vụ bạn đọc, Nhân dân từ ngày18/8 đến ngày 10/10/2025. Hoạt động Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh với tên gọi “Vững niềm tin theo Đảng” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3-5/10/2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc và từ ngày 11-12/10/2025 tại Hội trường lớn Cung Văn hóa Hòa Bình, phường Hòa Bình.

Việc tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cũng được thực hiện sâu rộng trên mạng xã hội thông qua các trang fanpage, facebook của địa phương, đơn vị, hội đoàn thể. Đặc biệt, hàng vạn cán bộ, đảng viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng lời kêu gọi thay avatar facebook, zalo chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã góp phần phủ đỏ mạng xã hội và lan tỏa phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Đất Tổ.

Dương Liễu