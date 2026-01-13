Sẽ có giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vừa qua, các đại biểu đã thống nhất đổi tên Giải thưởng “15 Tháng 10” thành Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”.

Thường trực Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề xuất đổi tên Giải thưởng “15 Tháng 10” thành Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”

Đây là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc. Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” sẽ vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10).

Theo Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tên gọi Giải thưởng “15 Tháng 10” gắn liền với Ngày truyền thống vẻ vang của Hội (15-10-1956), có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình mới, nhằm không ngừng nâng cao giá trị, sức lan tỏa và ý nghĩa giáo dục của giải thưởng, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đề xuất đổi tên Giải thưởng “15 Tháng 10” thành Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhận thấy việc đổi tên giải thưởng gắn với một biểu tượng lãnh đạo tiêu biểu của phong trào thanh niên Việt Nam là cần thiết.

Đại biểu Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thống nhất đổi tên giải thưởng và sửa đổi một số nội dung xét chọn Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”

Việc đổi tên Giải thưởng “15 Tháng 10” thành Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” không chỉ thể hiện sự tri ân đối với vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mà còn là một biện pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, định hướng giá trị sống cao đẹp cho thế hệ trẻ.

Tên gọi Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” sẽ nhắc nhở mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng về trách nhiệm noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(Theo tuoitre online)