Siêu đô thị thể thao Olympic tạo động lực mới cho hạ tầng phía Nam Hà Nội

Hà Nội vừa chính thức công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị thể thao Vinhomes Olympic - một trong những dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía Nam Thủ đô. Với tổng diện tích hơn 9.171 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án được định hướng trở thành trung tâm thể thao - sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế.

Vị trí chiến lược và định hướng dài hạn

Khu đô thị thể thao Vinhomes Olympic sở hữu vị trí đặc biệt khi nằm tại giao điểm của nhiều trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3,5, Vành đai 4, quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là lợi thế quan trọng giúp khu vực phía Nam Hà Nội tăng cường khả năng kết nối liên vùng và giảm áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu.

Theo quy hoạch, dự án hướng tới phát triển đa mô hình gồm đô thị TOD, đô thị thể thao và đô thị sinh thái, với công trình điểm nhấn là sân vận động Lạc Việt - một trong những sân vận động có quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Việc công bố quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được xem là bước đi pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để thành phố quản lý quỹ đất, thu hút đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng công trong thời gian tới.

Cấu trúc quy hoạch gồm 4 phân khu chức năng

Theo đồ án, Khu đô thị thể thao Vinhomes Olympic được tổ chức theo mô hình liên hoàn, phân chia thành 4 phân khu chính, mỗi khu đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng có sự kết nối chặt chẽ về không gian và giao thông.

Phân khu A có diện tích khoảng 3.287 ha, quy mô dân số dự kiến gần 310.000 người. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình TOD - đô thị gắn với giao thông công cộng, đóng vai trò là đầu mối kết nối các tuyến hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, ga Ngọc Hồi, mạng lưới đường sắt quốc gia và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây sẽ là cửa ngõ giao thông quan trọng, đồng thời là trung tâm đô thị hiện đại của toàn khu.

Phân khu B là khu vực trung tâm của dự án với diện tích khoảng 4.559 ha và dân số dự kiến 285.000 người. Phân khu này được quy hoạch theo mô hình đô thị thể thao kết hợp dịch vụ và sinh thái. Tâm điểm là Khu liên hợp thể thao quốc gia, nơi tập trung các công trình quy mô lớn như sân vận động Lạc Việt với sức chứa khoảng 135.000 chỗ, cung thể thao dưới nước và hệ thống không gian thể thao ngoài trời, đại lộ sự kiện hiện đại.

Khu đô thị thể thao Vinhomes Olympic được tổ chức theo mô hình liên hoàn, phân chia thành 4 phân khu chính

Phân khu C có diện tích khoảng 4.504 ha, được định hướng khai thác lợi thế cảnh quan ven sông Hồng để phát triển các khu chức năng mang tính sinh thái. Tại đây sẽ hình thành làng vận động viên, khu nghỉ dưỡng, không gian xanh và các hành lang cảnh quan mở, đóng vai trò cân bằng sinh thái cho toàn khu đô thị.

Phân khu D rộng khoảng 3.743 ha, giữ vai trò hỗ trợ và kết nối. Khu vực này được quy hoạch gắn với các trục văn hóa - lịch sử lớn, tạo mối liên kết không gian từ Thăng Long - Hoa Lư đến quần thể Hương Sơn - Tam Chúc, đồng thời bổ trợ về dịch vụ và lưu trú cho khu thể thao trung tâm.

Khi hoàn thành, Vinhomes Olympic Ngọc Hồi Hà Nội được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực của Hà Nội trong việc đăng cai các sự kiện thể thao - văn hóa lớn như ASIAD hay Thế vận hội Olympic, đồng thời tạo cú hích phát triển cho toàn bộ khu vực phía Nam Thủ đô.