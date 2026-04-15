“Số hóa thông tin di tích” để quảng bá du lịch

Số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa đang trở thành phương thức hiệu quả trong giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, đồng thời góp phần quảng bá sâu rộng giá trị di sản của Phú Thọ. Từ ý nghĩa đó, Đoàn Thanh niên xã Hy Cương, Đoàn Thanh niên xã Bình Nguyên, Đoàn Thanh niên Prime Group và Chi đoàn Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp triển khai công trình thanh niên “Số hóa thông tin di tích”.

Đồng chí Nguyễn Việt Nhật - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Bình Nguyên cho biết: “Thời gian qua, Đoàn xã tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số. Hiện nay, trên địa bàn xã, Đoàn Thanh niên đã triển khai số hóa các điểm di tích lịch sử, ứng dụng công nghệ lan tỏa lịch sử, qua đó làm cho các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương được bảo tồn, tiếp cận và phát huy bền vững trong đời sống đương đại. Khu di tích lịch sử Đền Hùng là địa chỉ đỏ được Đoàn Thanh niên xã lựa chọn là nơi tổ chức lễ kết nạp đội viên. Sau chương trình đó, chúng tôi đã lên ý tưởng về việc triển khai công trình “Số hóa thông tin di tích lịch sử”.

Đoàn thanh niên các đơn vị lắp đặt biển mã quét QR tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trước đây, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Tỉnh Đoàn đã triển khai công trình số hóa với ứng dụng mã QR phục vụ du khách về hành hương. Tuy nhiên thời điểm đó, các mã QR được in trên chất liệu mica, qua quá trình tác động của thời gian đã xuống cấp, vì thế khi lên ý tưởng về công trình này, Đoàn xã Bình Nguyên đã nghĩ đến một chất liệu mang tính bền vững hơn.

Để công trình triển khai đảm bảo về nội dung cũng như hình thức, Đoàn xã Bình Nguyên đã phối hợp với Đoàn xã Hy Cương và Chi đoàn Khu di tích lịch sử Đền Hùng về nội dung cũng như các thông tin liên quan đến di tích. Về chất liệu, đơn vị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Prime Group để in mã QR trên chất liệu gạch men cao cấp.

Đồng chí Lê Thị Đào - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Hy Cương cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Đoàn xã Bình Nguyên để triển khai các nội dung, với mã QR tại Khu di tích, khi quét mã, du khách sẽ vào trang website chính thức của Ban quản lý Khu di tích với đầy đủ thông tin được cập nhật thường xuyên. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực khi chỉ còn ít ngày nữa các hoạt động trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - du lịch Đất Tổ 2026 diễn ra”.

Các mã QR được lắp đặt giúp du khách dễ dàng truy cập, tìm hiểu các thông tin về Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Từ ý tưởng đến triển khai chỉ trong thời gian ngắn, công trình số hóa được hoàn thiện. Các đơn vị đã triển khai lắp đặt 5 biển tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngoài ra, các đơn vị cũng tiến hành xây dựng mã QR và lắp đặt 10 biển tại các điểm di tích trên địa bàn xã Hy Cương: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đình Thanh Đình, đình Cổ Tích... Đây đều là các địa chỉ đỏ, các điểm di tích lịch sử, di tích văn hóa nổi bật trên địa bàn.

Điểm nổi bật của công trình là toàn bộ nội dung “Số hóa thông tin di tích” được in trên gạch men cao cấp của Prime Group, đảm bảo độ bền cao, không bong tróc, giữ được tính thẩm mỹ lâu dài theo thời gian. Giờ đây khi tham quan, tìm hiểu tại các điểm di tích lịch sử này, du khách chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng là có thể tra cứu, tìm hiểu những thông tin liên quan mà không cần người thuyết minh hướng dẫn. Bởi các dữ liệu, thông tin, hình ảnh về khu di tích lịch sử, di tích văn hóa đã được tích hợp sẵn trong mã QR.

Việc ứng dụng chuyển đổi số vào quảng bá di tích không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. Qua ứng dụng công nghệ thông tin, người dân và du khách, nhất là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận đầy đủ hơn và sinh động hơn khi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, “địa chỉ đỏ” so với các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống. Việc triển khai công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ các đơn vị trong tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa, “địa chỉ đỏ” trên địa bàn đến với người dân và du khách thập phương.

Thu Hà