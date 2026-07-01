Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với 557.099 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp; đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương phát biểu tham luận.

Sau 1 năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường cải cách tổ chức bộ máy mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục cập nhật...

Đinh Vũ