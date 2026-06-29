Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Chiều 29/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBKT Trung ương đã thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh cơ bản vận hành ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt khoảng 10-10,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 34,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ và đạt trên 50% kế hoạch năm.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định mới của Trung ương; ban hành 5 quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan; thành lập 26 đoàn giám sát đối với 152 tổ chức đảng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra, giám sát 1.725 tổ chức đảng và 2.566 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng và 28 đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng đối với 266 đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ một số cách làm mới của tỉnh như tăng cường giám sát trên nền tảng số, ứng dụng dữ liệu và chỉ số KPI trong theo dõi thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh số hóa hồ sơ công tác kiểm tra; kết hợp kiểm tra với đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, tập trung đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, phòng ngừa từ sớm, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường giám sát thường xuyên, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh, UBKT các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lê Minh