Sôi động hội thi “Vũ điệu Công nhân lao động” khu vực Hòa Bình

Chiều 19/10 tại phường Hòa Bình, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội thi “Vũ điệu công nhân lao động (CNLĐ) khu vực Hòa Bình năm 2025. Tham dự chương trình có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, đại diện các phòng, ban và trên 200 CNLĐ đến từ 11 công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các Khu công nghiệp khu vực Hòa Bình.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh có khăn tại các Công đoàn cơ sở tại khu vực Hòa Bình

Hội thi “Vũ điệu Công nhân Lao động” là hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 * 20/10/2025) và thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội thi, các đội đã mang đến những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ CNLĐ trong kỷ nguyên mới. Các tiết mục phong phú, đa dạng về thể loại như hát, múa, nhảy hiện đại... với chủ đề ca ngợi Đảng - Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, thi đua đổi mới sáng tạo...

Các tiết mục tham dự hội thi được dàn dựng công phu, đặc sắc

Hội thi “Vũ điệu công nhân lao động” không chỉ là hoạt động văn nghệ quần chúng mang tính giải trí, mà còn là dịp để gắn kết, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo động lực thi đua lao động, sản xuất trong đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Công đoàn Công ty Cổ phần CoAsia CM Vina xuất sắc giành giải Nhất với tiết mục Mashup “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Ban tổ chức trao giải nhất cho Công đoàn Công ty Cổ phần CoAsia CM Vina, khu công nghiệp Lương Sơn

Trong khuôn khổ Hội thi, Ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà với tổng giá trị 40 triệu đồng cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động như một lời tri ân nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, sẻ chia ấm áp của tổ chức Công đoàn đến người lao động.

Đức Anh