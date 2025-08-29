Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 29/8, UBND xã Vĩnh Tường đã tổ chức giải thể thao thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường trao cờ lưu niệm tặng các đội bóng tham dự giải

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tường phát biểu tại giải thể thao

Giải thể thao năm nay quy tụ 8 đội bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn xã. Đây là giải thể thao đầu tiên của xã Vĩnh Tường được tổ chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính mới, quy tụ các vận động viên từ các xã cũ trước đây.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào tranh tài

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào tranh tài. Các trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi và kịch tính. Tinh thần thể thao và sự đoàn kết của các vận động viên được thể hiện rõ nét qua từng pha bóng, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Giải thể thao không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là cầu nối tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, công chức và nhân dân. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phong trào thể thao tại địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi để Vĩnh Tường vững tin hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ngọc Thắng