Sôi nổi Giải bóng đá Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc năm 2025

Ngày 19/10, tại Nhà Thiếu nhi Vĩnh Phúc đã diễn ra Giải bóng đá của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc năm 2025 chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 * 20/10/2025) và kỷ niệm 15 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 * 20/10/2025).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc trao Cúp cho đội vô địch

Giải đấu thu hút liên quân 4 đội tham gia, gồm: Phòng Quản lý dự án 1 - Phòng Tài chính, kế hoạch; Phòng Quản lý dự án 2 - Phòng Hành chính, tổng hợp; Phòng Quản lý dự án 3 - Phòng Kế hoạch, đấu thầu; Phòng Quản lý dự án 4 - Phòng Kỹ thuật.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án trao giải Nhì cho liên quân Phòng Quản lý dự án 1 - Phòng Tài chính, kế hoạch

Với sự cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của khán giả và tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, các cầu thủ đã cống hiến những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp. Kết thúc giải, liên quân Phòng Quản lý dự án 3 - Phòng Kế hoạch, đấu thầu đã vượt qua đối thủ liên quân Phòng Quản lý dự án 1 - Phòng Tài chính, kế hoạch với tỷ số 2 - 1 và giành Cúp vô địch.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc trao giải 3 cho liên quân Phòng Quản lý dự án 2 - Phòng Hành chính, tổng hợp

Cũng trong chương trình, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các phòng. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ, viên chức, người lao động mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc trao giả cho các thí sinh đạt giải tại hội thi

Nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tại Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam

Quốc Minh