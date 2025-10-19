Sôi nổi Hội thi “Nấu chè sắc màu” trong công nhân lao động

Trong không khí khi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 15 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 * 20/10/2025), ngày 19/10, tại trụ sở Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) Phú Thọ cũ, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi “Nấu chè sắc màu” trong công nhân lao động (CNLĐ) khu vực Phú Thọ. Tới dự có đồng chí Hà Đức Quảng - TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ban Tổ chức tham quan, động viên các đội tham gia Hội thi.

Tham gia Hội thi có 19 đội đến từ 17 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các KCN khu vực Phú Thọ. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên và trải qua 2 phần thi: Nấu chè sắc màu và thuyết trình. Theo quy định của Ban tổ chức, trong thời gian 60 phút, mỗi đội phải hoàn thành 5 món chè khác nhau và được trình bày đẹp mắt tuỳ theo ý tưởng chủ đề của mỗi đội.

Đội thi đến từ Công ty TNHH Sein Together Kee Eun Việt Nam chế biến các món chè

Hội thi thu hút cả nam CNLĐ tham gia

Đội thi đến từ Công ty CP công nghệ tạo hình cơ khí Việt Nam - Khu CN Thụy Vân đầu tư trang phục bắt mắt

Các món chè được trình bày đẹp mắt, mang lại ấn tượng trong Hội thi

Hội thi không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để tôn vinh và tri ân những đóng góp của phụ nữ trong cuộc sống. Từ những món chè đa dạng sắc màu thể hiện sự khéo léo, tình yêu thương và sự tôn vinh dành cho phụ nữ đã mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa cho các đội tham gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng trao quà cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 85 CNLĐ khu vực Phú Thọ nhằm động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên, CNLĐ tiếp tục vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hồng Nhung