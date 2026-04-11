Sôi nổi Ngày hội STEM tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình

Sáng 11/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình diễn ra Ngày hội STEM và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao năm học 2025 - 2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để học sinh phát huy năng lực sáng tạo.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội có sản phẩm tham gia Ngày hội STEM.

Ngày hội năm nay thu hút 16 đội thi đến từ các lớp trong trường và 7 đội khách mời là các trường THPT trong khu vực và Thành phố Hà Nội.

Các đội thi mang đến 50 dự án thuộc 5 lĩnh vực: Vật lý kỹ thuật, Hóa học - Môi trường, Sinh học, Tin học - Robot và Khoa học xã hội - hành vi. Các dự án được đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn hình thức thể hiện, cho thấy sự nghiêm túc trong nghiên cứu và niềm đam mê khoa học của học sinh.

Ngày hội STEM thu hút nhiều dự án sáng tạo tham gia dự thi.

Trong chương trình, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như trưng bày sản phẩm sáng tạo, thuyết trình mô hình nghiên cứu trước hội đồng giám khảo và đông đảo học sinh. Nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao, gắn liền với đời sống thực tiễn tại địa phương như xử lý rác thải sinh hoạt, mô hình tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ trong học tập... Qua đó, học sinh không chỉ được vận dụng kiến thức đã học mà còn phát triển tư duy phản biện, kỹ năng trình bày và làm việc nhóm.

Dự án tận dụng bẹ cây ngô làm giấy dó của em Bàn Thị Lệ Huyền, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Đà Bắc từng giành giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Điểm nhấn của Ngày hội STEM chính là sự đa dạng trong cách tiếp cận vấn đề và những góc nhìn mới của học sinh. Nhiều dự án thể hiện rõ sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng thời phản ánh ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng và môi trường sống. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc đưa giáo dục STEM vào giảng dạy, giúp học sinh tiếp cận khoa học một cách gần gũi và thực tiễn hơn.

Tham gia Ngày hội Stem có nhiều dự án mang tính ứng dụng thực tiễn của học sinh các xã vùng cao.

Bên cạnh các hoạt động khoa học, chương trình giao lưu văn hóa và thi đấu thể dục thể thao cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc cùng những trận thi đấu thể thao hào hứng đã góp phần tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi. Thông qua đó, học sinh có cơ hội rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và thêm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Dự án Robot tự động của các học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam tham gia Ngày hội.

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì và 10 giải Ba cho các dự án xuất sắc. Những phần thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực, sáng tạo của các đội thi mà còn là nguồn động viên để học sinh tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học.

Ban Tổ chức Ngày hội STEM nghe thuyết trình và chấm điểm các phần tham gia thi.

Ngày hội STEM và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao năm học 2025 – 2026 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục STEM trong việc phát triển toàn diện cho học sinh, góp phần hình thành thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập.

Mạnh Hùng