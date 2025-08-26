Sông Lô phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện đại

Xã Sông Lô được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ các xã: Đồng Thịnh, Tứ Yên, Đức Bác và Yên Thạch đang trở thành một trong những vùng đất hội tụ đầy đủ điều kiện và tiềm năng để bứt phá, khẳng định vai trò trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ hiện đại của tỉnh Phú Thọ. Với vị trí tiếp giáp trung tâm tỉnh lỵ, hệ thống giao thông thuận lợi, Sông Lô được xem là cửa ngõ quan trọng, có khả năng thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp Sông Lô 2 đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đón các nhà đầu tư trong năm 2026.

Công nghiệp làm động lực tăng trưởng

Ngay từ khi được thành lập, xã Sông Lô xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, lấy công nghiệp là động lực then chốt để tạo bước chuyển mình mạnh mẽ. Trên địa bàn xã, 3 dự án trọng điểm KCN Sông Lô I, KCN Sông Lô II và CCN Đồng Thịnh được xem là “ba mũi nhọn” tạo thế liên hoàn, bổ sung cho nhau, đồng thời mở ra triển vọng trở thành cụm công nghiệp - dịch vụ tập trung của tỉnh.

Trong đó, KCN Sông Lô I với diện tích 177,36 ha đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đến nay, đã chi trả bồi thường 32,4 ha (59,62%) với kinh phí hơn 112,7 tỷ đồng. Tuy còn vướng mắc về tái định cư và giá đất, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, dự án đang được tháo gỡ từng bước, hướng tới sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

KCN Sông Lô II lại chứng kiến những bước tiến vượt trội. Tổng diện tích cần thu hồi 165,65 ha, đến nay đã giải phóng được 162,12 ha (98%), trong đó 160,32 ha đã chi trả bồi thường với tổng kinh phí 471,9 tỷ đồng; UBND tỉnh đã giao đất cho chủ đầu tư 152 ha. Đây là tiền đề quan trọng để đầu năm 2026, khu công nghiệp sẵn sàng đón những nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên. Theo Ban Quản lý KCN, đã có hơn 15 doanh nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, may mặc, chế biến nông sản đến khảo sát, trong đó 5 doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nghiên cứu đầu tư.

Bổ sung cho hai khu công nghiệp trên, CCN Đồng Thịnh với quy mô 13,6 ha đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (97,79%). Đặc biệt, Công ty may mặc xuất khẩu Vit Garment đã đi vào hoạt động, thu hút gần 300 lao động địa phương. Sự hiện diện của doanh nghiệp tiên phong này vừa khẳng định hiệu quả thực tế của định hướng phát triển công nghiệp, vừa tạo mắt xích liên kết cung ứng cho các khu công nghiệp lớn.

Có thể nói, tiến độ song hành của KCN Sông Lô I, KCN Sông Lô II và CCN Đồng Thịnh không chỉ tạo thế phát triển công nghiệp liên hoàn, mà còn phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ của địa phương trong việc từng bước biến Sông Lô thành trung tâm công nghiệp mới, hiện đại và bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Công ty may mặc xuất khẩu Vit Garment (CCN Đồng Thịnh) tạo việc làm cho gần 300 lao động địa phương với thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Đô thị hóa và dịch vụ hiện đại - nền tảng cho một vùng đất đáng sống

Song song với phát triển công nghiệp, Sông Lô tập trung quy hoạch đô thị và dịch vụ hiện đại, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Với lợi thế hạ tầng giao thông và cầu Vĩnh Phú kết nối trực tiếp đô thị Vĩnh Yên, xã chú trọng xây dựng khu dân cư mới, khu đô thị ven sông, trung tâm thương mại, dịch vụ logistics, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục. Các dịch vụ thiết yếu như viễn thông, bưu chính, thương mại điện tử cũng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh ngày càng cao.

Một điểm sáng khác là xã tiên phong triển khai chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 100% hồ sơ hành chính đủ điều kiện được xử lý trực tuyến toàn trình, 100% cán bộ công chức được đào tạo kỹ năng số. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sông Lô kiên trì đổi mới theo hướng hàng hóa, công nghệ cao, gắn với sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái. Các sản phẩm chủ lực như lúa chất lượng cao, hoa cây cảnh, chăn nuôi theo mô hình trang trại... vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa bảo tồn cảnh quan và văn hóa làng quê.

Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 có 85% lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 21%. Đây là định hướng then chốt để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp - dịch vụ trong thời kỳ mới.

Có thể khẳng định, với định hướng đúng đắn, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Sông Lô đang vững bước trên con đường trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và vùng đất đáng sống của người dân. Sự phát triển của Sông Lô cũng là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Văn Cường