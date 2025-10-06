Sông Lô: Vươn mình thành đô thị ven sông

Từ vùng đất thuần nông, Sông Lô đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình mạnh mẽ, khi ba khu công nghiệp và hai cụm công nghiệp được quy hoạch, hứa hẹn một diện mạo mới đầy năng động trong giai đoạn 2026-2030.

Một góc xã Sông Lô hôm nay

Khát vọng bứt phá

Định hình một đô thị hiện đại ven sông xã Sông Lô, tiền thân là 4 xã Yên Thạch, Tứ Yên, Đồng Thịnh và Đức Bác, từ lâu đã mang nét thanh bình của một vùng đất thuần nông. Nằm dọc theo dòng sông cùng tên, đối diện với đô thị Việt Trì, Sông Lô có vị trí địa lý thuận lợi, chỉ cách trung tâm tỉnh Phú Thọ hơn 10 phút di chuyển qua cầu Vĩnh Phú hoặc cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tuy nhiên, với dư địa phát triển nông nghiệp đã cạn, Sông Lô đang hướng tới con đường mới: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hiện đại. Đây là quyết sách chiến lược được Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, với mục tiêu lấy công nghiệp làm chủ lực để tạo ra sự đột phá. Đồng chí Phùng Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô, chia sẻ: "Đảng ủy xã nhận thấy nông nghiệp không còn là thế mạnh. Chúng tôi lựa chọn con đường phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp để nâng cao đời sống Nhân dân".

Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ T&T, xã Sông Lô chuyên sản xuất bàn ghế cafe, sofa bằng chất liệu mây, nhựa, gỗ, sắt

Sự quyết tâm của Sông Lô thể hiện rõ qua những chỉ tiêu táo bạo được đặt ra cho đến năm 2030. Xã phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 20% mỗi năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 14.800 tỷ đồng. Đặc biệt, công nghiệp sẽ trở thành ngành kinh tế chủ lực, chiếm tỷ trọng trên 50% tổng giá trị sản xuất.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Sông Lô xác định rõ ba khâu đột phá chiến lược: Giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp và đô thị: Đây là bước đi then chốt để tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư. Hiện tại, Khu công nghiệp Sông Lô II đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, Khu công nghiệp Sông Lô I đã đạt hơn 32ha và Cụm công nghiệp Đồng Thịnh đạt 13,32ha; cải cách hành chính và chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng chính quyền số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; nâng cao năng lực lãnh đạo và nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đào tạo nguồn lao động chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp.

Mở ra nhiều cơ hội mới

Sự chuyển mình của Sông Lô còn được đặt trong bối cảnh định hướng phát triển chung của tỉnh Phú Thọ. Mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh theo hướng phát triển không gian đô thị Việt Trì -Vĩnh Yên; tập trung phát triển điểm nhấn đô thị trung tâm tỉnh hai bên sông Lô và hai bên tuyến đường song song đường sắt Lào Cai - Hà Nội đoạn Việt Trì - Vĩnh Yên; phân bổ hài hòa các không gian đô thị hiện đại, không gian sinh thái, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, du lịch hai bên sông Lô; xây dựng mới, chỉnh trang các cầu kết nối qua sông Lô.

Nông dân xã Sông Lô đầu tư hệ thống sản xuất nông nghiệp hiện đại như nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt và bón phân tự động vào trồng nho mang lại hiệu quả kinh tế cao

Theo định hướng của tỉnh, xã Sông Lô nằm trong vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh sẽ tạo ra thế và lực quan trọng, trong quá trình phát triển công nghiệp và đô thị. Thời gian tới, dự án đường từ cầu Vĩnh Phúc kết nối với đường tỉnh 305 và dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hải Phòng khi triển khai sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Sông Lô thực hiện mục tiêu của mình.

Các dự án hạ tầng lớn đang được triển khai và kêu gọi đầu tư như Khu công nghiệp Sông Lô III, Khu đô thị Đức Bác, khu nhà ở xã hội, cho thấy tầm nhìn chiến lược của Sông Lô không chỉ dừng lại ở phát triển công nghiệp, mà còn hướng tới hình thành một đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng.

Bí thư Phùng Quang Dũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, phối hợp với tỉnh để lấp đầy 70% diện tích các khu công nghiệp, thu hút doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng”.

Nghề trồng hoa, cây cảnh tại xã Sông Lô, được chú trọng phát triển theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và gia tăng thu nhập cho nông dân

Trong cuộc cách mạng công nghiệp hóa này, Sông Lô cũng đặc biệt chú trọng đến việc chuyển đổi cơ cấu lao động, đào tạo nghề cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội. Các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa cũng được quan tâm để nâng cao toàn diện chất lượng sống cho người dân. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, 15% số thôn đạt chuẩn “thôn thông minh” và hơn 35% số thôn đạt chuẩn “nông thôn mới kiểu mẫu”.

Từ một vùng đất thanh bình, Sông Lô đang từng bước khoác lên mình tấm áo mới, trở thành một trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ năng động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Thắng