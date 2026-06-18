Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026)

Sứ mệnh thiêng liêng

Hơn một thế kỷ trước, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo Thanh Niên, khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, báo chí cách mạng luôn là lực lượng đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng dân tộc qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, trong thời kỳ đổi mới hay hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí cách mạng vẫn kiên định sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng bào dân tộc Mường xã Thống Nhất đọc báo Đảng địa phương.

Đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, sứ mệnh ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Bởi ở nơi thâm sơn cùng cốc, những bản làng còn cách trở về địa lý, báo chí không chỉ mang đến thông tin mà còn mang theo ánh sáng của tri thức, niềm tin và khát vọng phát triển. Đất cội nguồn phát tích dân tộc Việt Nam, sau hợp nhất, Phú Thọ mở ra không gian phát triển rộng lớn với sự hội tụ của nhiều vùng văn hóa và cộng đồng dân tộc anh em. Trên những vùng núi cao từ Thanh Sơn, Yên Lập, Xuân Sơn đến Pà Cò, Mai Châu, Cao Sơn, Tam Đảo và nhiều địa phương còn khó khăn khác, khoảng cách về địa lý đang dần được thu hẹp nhưng khoảng cách về khả năng tiếp cận thông tin, tri thức và cơ hội phát triển vẫn cần tiếp tục được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng giữ vai trò là nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng cao. Những nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các mô hình sản xuất hiệu quả hay những kinh nghiệm thoát nghèo, làm giàu chính đáng được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Những năm qua, báo chí của tỉnh đã dành nhiều tâm huyết hướng về cơ sở, phản ánh sinh động đời sống đồng bào vùng cao, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa. Mỗi tác phẩm báo chí không chỉ ghi nhận sự đổi thay của bản làng mà còn góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Không chỉ truyền tải thông tin, báo chí còn góp phần khơi dậy nội lực phát triển. Những câu chuyện về người nông dân vượt khó làm giàu, thanh niên khởi nghiệp trên chính quê hương mình hay những cán bộ cơ sở tận tụy với dân đã trở thành nguồn động viên, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong cộng đồng dân cư vùng cao.

Báo chí còn có sứ mệnh đặc biệt trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Những làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, phong tục đẹp của đồng bào Mường, Dao, Mông, Cao Lan cùng các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ được phát hiện, tôn vinh và quảng bá rộng rãi, góp phần bảo tồn di sản và tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tác nghiệp tại vùng cao. Ảnh: Thanh Hải

Trong thời đại chuyển đổi số và bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của báo chí cách mạng ở vùng cao càng trở nên quan trọng. Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ từ tin giả, tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc. Ở những địa bàn còn hạn chế về kỹ năng số và khả năng kiểm chứng thông tin, báo chí chính thống chính là điểm tựa tin cậy, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của những người làm báo hôm nay. Trong hành trình phát triển của quê hương Đất Tổ, báo chí sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, là nhịp cầu nối những chủ trương của Đảng với cuộc sống, kết nối miền xuôi với miền ngược, đưa tiếng nói của đồng bào đến với cấp ủy, chính quyền và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Trung Tín