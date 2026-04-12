Sức sống mới ở bản Mông Mỹ Á

Sau hơn 40 năm “hạ sơn”, người Mông khu Mỹ Á, xã Thu Cúc sinh sống dưới chân núi Củm Cò đã có cuộc sống tươi đẹp hơn. Những con đường về bản Mông đã được đổ bê tông, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa; trẻ em trong bản được đến trường; nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, nâng cao đời sống được triển khai. Nhờ vậy, cái đói, cái nghèo ở đây đã từng bước được đẩy lùi; cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bản Mông khu Mỹ Á, xã Thu Cúc nhìn từ trên cao.

Dọc theo con đường bê tông về bản Mỹ Á, dễ nhận thấy nhất là những ngôi nhà kiên cố vừa được xây dựng khang trang, sạch sẽ, thay thế cho căn nhà gỗ xuống cấp, dột nát. Đó là những căn nhà mới được xây dựng từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 đã giúp hơn 40 gia đình người Mông an cư, ổn định cuộc sống.

Trong căn nhà mới, ông Sùng A Tủa cùng các thành viên trong gia đình phấn khởi vì mùa mưa sắp tới, cả nhà không còn phải lo lắng căn nhà cũ tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ngôi nhà mới của gia đình ông có diện tích trên 70m2 với tổng kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng. Trong đó, nguồn quỹ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Trung ương và nguồn lực của địa phương hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do gia đình huy động và hỗ trợ từ người thân, họ hàng.

Ông Tủa phấn khởi cho biết: “Trước kia, cả gia đình tôi sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, mùa mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa. Được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, cả gia đình ai cũng vui mừng, phấn khởi và yên tâm làm ăn để ổn định cuộc sống.”

Cùng với những căn nhà mới, con đường từ bản xuống trung tâm xã đã to và rộng hơn, ô tô có thể vào đến bản. Anh Sùng A Khoa hồ hởi chia sẻ: "Khi nhà ở ổn định, đường giao thông thuận lợi, đời sống của đồng bào người Mông từng bước được nâng lên. Con em đồng bào Mông ở Mỹ Á có thêm cơ hội đến trường, tiếp cận tri thức, học nghề, mở ra những hướng đi mới cho tương lai".

Đại diện lãnh đạo tỉnh và địa phương đến thăm, động viên gia đình ông Sùng A Tủa (thứ 3 từ phải sang) trong căn nhà mới được xây dựng từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Nằm trên địa bàn vùng cao của xã Thu Cúc, địa bàn giáp ranh với 2 tỉnh Sơn La, Lào Cai, khu Mỹ Á là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Mông. Toàn khu có 152 hộ, trên 900 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ người dân tộc Mông chiếm 97%. Trước đây, cuộc sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, nhà ở tạm bợ, sinh kế phụ thuộc vào nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn.

Từ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, điện, đường, trường trạm... tạo nền tảng quan trọng để Mỹ Á từng bước thoát nghèo bền vững. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn cơ bản cứng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tỷ lệ người dân sử dụng điện, nước sinh hoạt đạt 100%. Tỷ lệ nhà tạm, nhà dột nát giảm dần nhờ các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà mới. Tỷ lệ trẻ được đến trường đạt 100%.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, chính quyền địa phương đã chỉ đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ bám địa bàn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, tập trung chủ yếu vào phát triển kinh tế đồi rừng với một số cây trồng chủ lực như keo, quế và đẩy mạnh giao thương hàng hóa, dịch vụ thương mại trên địa bàn.

Chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp luôn quan tâm, tặng quà cho người dân bản Mông trong các dịp lễ, Tết.

Mặc dù khởi sắc nhưng cuộc sống của đồng bào Mông Mỹ Á vẫn còn nhiều khó khăn. Bí thư chi bộ Sùng A Lâu trăn trở: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn khu hiện nay vẫn xấp xỉ 50%. Nguyên nhân chính do địa hình đồi núi bị chia cắt, dân cư phân tán; nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ. Chính vì vậy, người dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Đồng chí Hà Thị Tố Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết: “Khu Mỹ Á là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Mông. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, bố trí nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ nhằm chăm lo, cải thiện chất lượng đời sống của người dân. Trong thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu. Mở rộng các chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân thí điểm triển khai các mô hình kinh tế mới. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tăng cường các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhập, giúp đồng bào Mông ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên làm giàu.”

Đức Anh