Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước đọng, um tùm lau lách cỏ dại ở thôn Đồng Tiến lại có thể “lột xác” trở thành trang trại xanh mướt mát với vườn cây ăn trái quanh năm trĩu quả, khu chuồng trại chăn nuôi được bố trí khoa học. Điểm xuyết cho bức tranh sơn thủy hữu tình mang lại cuộc sống sung túc là căn hộ khang trang. Mừng cho gia chủ, người dân quanh vùng càng thêm khâm phục ý chí, nghị lực, đức tính cần mẫn, tinh thần ham học hỏi, tư duy sáng tạo, dám nghĩ dám làm của vợ chồng trẻ Đinh Văn Thanh - Dương Thị Tuyết, những người đã khiến đất cằn nở hoa...

Vườn cây ăn quả của gia đình chị Dương Thị Tuyết hiện có hơn 300 gốc na, 200 gốc nhãn, cùng với trám chua, trám đen... bắt đầu cho thu hoạch.

Đầu tháng 8, càng gần trưa ánh nắng càng chói chang, không khí oi bức, ngột ngạt, ngồi trong nhà còn vã mồ hôi khó chịu. Bịt kín mít trong bộ quần áo chống nóng, chị Dương Thị Tuyết vẫn lúi húi bên vườn thanh long hơn 2.000 trụ đang ra hoa, kết trái. Cách đấy dăm cây số, chồng chị và toán thợ mải miết phát dọn thực bì trên đỉnh đồi cao vút tầm mắt, chăm sóc cho đồi cây nguyên liệu đang khép tán.

Sinh năm 1989, tròn 20 tuổi, cô gái người Dao Dương Thị Tuyết ở xã Xuân Thủy (nay là xã Xuân Viên) kết hôn với chàng trai người Mường Đinh Văn Thanh, về làm dâu ở xã Đồng Thịnh (nay là xã Yên Lập). Con nhà nông, quen lam lũ với ruộng vườn từ nhỏ, thấy đồi đất nhà chồng rộng bạt ngàn mà bao năm nay vẫn bỏ hoang, lèo tèo vài cây bạch đàn khẳng khiu, chị Tuyết tiếc nuối đến ngẩn người.

Đồng cảm với vợ, ngay từ hồi thanh niên, anh Thanh đã nuôi chí hướng làm giàu trên đồng đất quê hương nên đăng ký dự thi, theo học trung cấp thú y, về công tác tại địa phương lại tiếp tục học lên Đại học Nông nghiệp, tự mày mò học hỏi trang bị cho mình vốn kỹ thuật, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi cần thiết.

Ao cá rộng 2,7ha vừa giúp tạo cảnh quan, điều hòa không khí, vừa mang lại nguồn thu ổn định từ các giống cá thương phẩm truyền thống.

“Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”, hai vợ chồng đã bàn bạc, lập kế hoạch cụ thể rồi bắt tay vào cải tạo vườn tạp, thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đến giờ, mỗi khi nhắc đến vợ chồng Thanh - Tuyết, người dân quanh vùng vẫn khen ngợi, nể phục sự cần mẫn, chịu khó. Từ lúc gà gáy đến khi tối nhọ mặt người, hầu như lúc nào chị cũng có mặt trên đồi, ngoài vườn.

Thời điểm anh Thanh còn là nhân viên thú y của xã, cứ dứt công việc ở trụ sở, về đến nhà là anh lại xắn tay áo quần quật làm việc. Có kiến thức, kinh nghiệm, khát vọng làm giàu, anh chị đã thử nghiệm nhiều mô hình kinh tế và là người tiên phong trong xã nuôi bò đực giống, kỳ đà, dúi, lợn rừng...

Dẫu nguồn thu vượt trội so với vật nuôi, phương thức truyền thống nhưng anh chị vẫn không mấy hài lòng do hiệu quả bấp bênh, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, chưa thực sự phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế đất vườn của gia đình. Quyết định tập trung vào cây ăn quả, sau nhiều lần đi học hỏi, năm 2014, vợ chồng chị Tuyết đã về Trung tâm Cây giống, Học viện Nông nghiệp 1 Hà Nội mua lô cây giống thanh long ruột đỏ về trồng thử nghiệm trên đất vườn của gia đình.

Thổ nhưỡng phù hợp, được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây thanh long sinh trưởng tốt và ngay lứa đầu tiên đã mang lại mùa vàng bội thu cho gia đình. Nhà nọ mách nhà kia, nhiều người đã đến tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, mua giống cây nhà chị về trồng. Nguồn thu từ cây giống, trái thanh long ruột đỏ chín ngày càng tăng cao giúp gia đình chị có vốn tái đầu tư mở rộng quy mô vườn cây. Đến nay, gia đình chị đã có hơn 2.000 trụ thanh long, mỗi năm cho thu hoạch đều đặn 4 vụ, năng suất trung bình 70kg/trụ. Với giá bán bình quân 20.000 đồng/kg, mỗi năm, riêng trái thanh long ruột đỏ đã mang về cho gia đình chị nguồn thu ổn định cả tỷ đồng. Vườn cây ăn trái nhà chị cũng bắt đầu ổn định với từng khu vực riêng với các giống cây trồng bản địa có hiệu quả kinh tế cao như 200 gốc nhãn, 300 gốc na, 50 cây trám chua, trám đen...

Không dàn trải, chị Liễu tập trung vào chăn nuôi đàn gà trống thiến phục vụ nhu cầu gà lễ của người dân, đặc biệt vào dịp Tết cổ truyền dân tộc. Mỗi năm chị xuất chuồng 7-8 tạ gà thiến với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg. Cùng với đó là ao cá rộng 2,7ha với các giống cá thương phẩm truyền thống cho thu hoạch đều đặn và gần 5ha đất lâm nghiệp trồng keo... Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp đã giúp gia đình chị Liễu có cuộc sống sung túc, được vinh danh là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nhất là nâng tầm giá trị cây thanh long ruột đỏ, năm 2020, chị Liễu đã vận động các gia đình trồng thanh long trên địa bàn xã thành lập HTX Nông nghiệp tổng hợp Tân Phát với 14 thành viên do chị làm Giám đốc. Với hơn 6.000 trụ, sản lượng thanh long của xã đạt khoảng 1.600 tấn mỗi năm. Mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo, thanh long chín đến đâu có thương lái về thu mua tận gốc ngay đến đấy. Được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao từ cuối năm 2023, thanh long ruột đỏ đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò cây trồng giúp người dân nơi đây thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Căn nhà khang trang mới xây dựng trong trang trại tổng hợp của gia đình anh chị Đinh Văn Thanh - Dương Thị Tuyết.

Ông Đinh Công Vận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Lập khẳng định: “Những năm gần đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho nguồn thu ổn định. Trong đó, gia đình anh chị Đinh Văn Thanh - Dương Thị Tuyết là điển hình tiêu biểu cho ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu trên chính đồng đất quê hương bằng sự cần cù, chịu khó, tinh thần ham học hỏi, tư duy sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Hội luôn chung tay góp sức, tích cực hỗ trợ hội viên về kiến thức khoa học kỹ thuật, vốn, giới thiệu quảng bá sản phẩm...

Yên Lập chuyển mình. Cuộc sống sung túc đã và đang hiện hữu với ngày càng nhiều hộ dân vùng sơn cước. Đất cằn đã và đang nở hoa từ chính bàn tay, khối óc những người dân cần cù, lam lũ, nung nấu ý chí làm giàu trên đồng đất quê hương.

Cẩm Ninh