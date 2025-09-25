Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện

Đỗ Hoàng Vân Linh vừa tròn 18 tuổi, đoàn viên chi đoàn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám và cũng là nữ đoàn viên duy nhất của xã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này. Linh là 1 trong 25 đoàn viên thanh niên ở Chí Đám xung phong viết đơn nhập ngũ với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc...

Cầm lá đơn trên tay, Linh hào hứng khoe: "Bố mẹ cũng mừng vì sự trưởng thành trong suy nghĩ của em. Khi nghe Đoàn Thanh niên xã thông tin từ các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn... về đợt nhập ngũ năm 2025, em đã mong muốn được viết đơn nhập ngũ. Đi nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm cũng là mong muốn của em khi tin tưởng rằng, mình sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân đội."

Đỗ Hoàng Vân Linh (áo xanh, bên trái) trao lá đơn tình nguyện viết tay xin nhập ngũ cho cán bộ Đoàn Thanh niên xã Chí Đám.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Chí Đám Lương Thị Thủy cho biết: Đến nay, xã đã có 25 đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các đoàn viên hầu hết từ 18-20 tuổi, đa số vừa tốt nghiệp THPT và hào hứng với phong trào này.

Lý giải nguyên nhân, Bí thư đoàn xã cho rằng: Chí Đám là xã anh hùng, có truyền thống cách mạng. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, xã luôn dẫn đầu trong các chỉ tiêu khám tuyển công dân nhập ngũ. Đây chính là động lực để phong trào viết đơn lên đường tòng quân của đoàn viên thanh niên được đẩy mạnh hơn, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xã nhà trong giai đoạn mới.

Có những trường hợp cả 2 anh em Nguyễn Thành Trường và Nguyễn Thành Cương cũng bảo nhau cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Ông Nguyễn Văn An, bố của 2 thanh niên nhắn nhủ: Tôi và gia đình rất đồng tình việc các cháu tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Đây là việc vui của gia đình khi thấy các con đã trưởng thành trong suy nghĩ và có hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thành Trường, sinh năm 2007, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Thanh niên ở khu Liên Phú, xã Chí Đám này chia sẻ: Kinh tế gia đình em ổn định, được bố mẹ và các chú động viên, hai anh em bàn nhau cùng viết đơn nhập ngũ. Trong lá đơn viết tay, Trường ghi rõ: Tôi đã xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Vậy tôi xin làm đơn này kính mong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Chí Đám xem xét cho tôi được tham gia nghĩa vụ quân sự đợt tuyển quân 2025. Trường cũng cam kết mạch lạc: Sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của luật pháp cũng như đơn vị trong thời gian tại ngũ.

Lá đơn tình nguyện của hai anh em cùng 23 lá đơn khác đã được Đoàn Thanh niên xã và Ban CHQS xã Chí Đám trân trọng đón nhận. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ Chí Đám hôm nay khi sẵn sàng lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Ban CHQS xã động viên đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lương Thị Thủy thông tin thêm: Không chỉ là 25 lá đơn tình nguyện, mà phong trào này đang lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên xã nhà. Đoàn xã cũng đang phối hợp với các khu dân cư, đoàn thể tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây không chỉ là khát khao, nguyện vọng của cá nhân đoàn viên thanh niên mà còn thể hiện sức mạnh của các phong trào đoàn ở địa phương, nhất là các hoạt động tình nguyện.

Đại tá Nguyễn Đình Cương – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2025, tỉnh Phú Thọ được giao chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ là 6.006 người, trong đó quân đội 5.150 người, công an 856 người. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp ngành Y tế kiểm tra, giúp đỡ các địa phương nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức gặp gỡ động viên, thăm hỏi, tặng quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ , phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ là quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc của đoàn viên thanh niên xã.

Những lá đơn viết tay tình nguyện lên đường nhập ngũ của đoàn viên thanh niên xã Chí Đám là minh chứng rõ nét cho sức trẻ, tinh thần tình nguyện của thế hệ trẻ toàn tỉnh hôm nay với nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần này cần được lan tỏa mạnh mẽ và trở thành động lực, phong trào cho mùa tuyển quân mới.

Quốc Hội