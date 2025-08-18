Sức vươn ở vùng đất khó Yên Thủy

Từng được xem là “vùng trũng” của tỉnh Hoà Bình (cũ), sau sáp nhập hành chính, xã Yên Thủy trên cơ sở hợp nhất thị trấn Hàng Trạm, xã Phú Lai, xã Lạc Thịnh đã mang dáng dấp một địa bàn mới mẻ, rộng lớn, đa dạng, vừa có tiềm năng công nghiệp - dịch vụ, vừa giàu truyền thống nông nghiệp. Đây chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Thuỷ đoàn kết, sáng tạo, tạo nên sức vươn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Yên Thuỷ hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Khu phố Thống Nhất là đơn vị tiêu biểu của xã từng gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, việc làm, đời sống. Ông Trịnh Dũng Hạnh, Bí thư Chi bộ nhớ lại: “Trước đây, đường sá xuống cấp, điện chiếu sáng thiếu, khu dân cư chưa đồng bộ. Chúng tôi đã đầu tư trên 280 triệu đồng và huy động hàng trăm ngày công của người dân để sửa đường, lắp điện, trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan, góp phần thay đổi diện mạo khu phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Từ sự đoàn kết, Khu phố Thống Nhất không chỉ tập trung phát triển hạ tầng mà còn gắn kết người dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giải quyết kịp thời vướng mắc nội bộ, khơi dậy tinh thần thi đua. Nhiều năm liền, khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người dân khởi sắc rõ rệt. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt 57 triệu đồng. Cả Khu phố còn 4 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Không chỉ Khu phố Thống Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025, các xóm, khu dân cư trên địa bàn đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Thu ngân sách trên 111 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đến năm 2025 ước đạt gần 64,86 triệu đồng/người, cao gấp 1,54 lần năm 2020. Toàn xã có 11/17 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 19 vườn kiểu mẫu, 6 sản phẩm OCOP được công nhận. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 72%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%.

Hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông được đầu tư đồng bộ; 100% đường trục xã, liên xã đã bê tông hóa hoặc nhựa hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng tăng. Các khu công nghiệp, cụm thương mại mở ra cơ hội việc làm mới, tăng nguồn thu ngân sách...

Không chỉ tập trung kinh tế, xã còn chú trọng an sinh xã hội, giáo dục, y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo tồn bản sắc và đẩy lùi tệ nạn.

Chi nhánh Công ty S LIFE Hoà Bình, xã Yên Thủy giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi về định hướng phát triển cuả xã trong giai đoạn mới, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025- 2030) đã khẳng định: Yên Thủy sẽ tận dụng lợi thế địa kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ.

Mục tiêu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã xác định 3 khâu đột phá gồm cải cách hành chính, trọng tâm là cải thiện thủ tục, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi. Đổi mới, nâng cao nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo lao động chất lượng cao, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trọng tâm là ưu tiên giao thông, thủy lợi, khu công nghiệp, khu dân cư mới. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trở lại vùng quê Yên Thuỷ vào những ngày mùa Thu tháng 8, cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con đường bê tông thẳng tắp, khu dân cư khang trang, cánh đồng xanh bát ngát, tiếng máy móc rộn ràng trong các cơ sở sản xuất... là minh chứng sống động cho sức vươn của xã Yên Thủy hôm nay. Từ “vùng đất khó”, nơi đây đang dần trở thành miền đất hứa, giàu tiềm năng và cơ hội phát triển.

Hương Lan