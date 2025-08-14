Tạ Ngọc Tưởng giành thêm 1 Huy chương Bạc sau khi phá kỷ lục quốc gia

Ở ngày thi đấu cuối cùng (13/8) của Giải vô địch Điền kinh quốc gia, chân chạy tài năng Tạ Ngọc Tưởng đã tiếp tục mang về cho Phú Thọ tấm Huy chương Bạc nội dung 200m Nam sau khi đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch Điền kinh Quốc gia, niềm hy vọng huy chương của Phú Thọ là kỷ lục gia Tạ Ngọc Tưởng thi đấu ở nội dung 200 mét Nam. Tuy nhiên, đây không phải là nội dung sở trường hàng đầu của chân chạy sinh năm 2005. Thế nhưng, trong các lượt chạy vòng loại và bán kết, anh đều về nhất với các thành tích lần lượt là 21.96 giây và 21.47 giây.

Với kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m và tấm Huy chương Bạc 200m, Tạ Ngọc Tưởng chắc chắn sẽ là niềm hy vọng Vàng của Điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33.

Tới loạt thi chung kết, Ngọc Tưởng là một trong số những vận động viên trẻ trở thành đối trọng với nhà vô địch SEA Games Ngần Ngọc Nghĩa. Và ở lượt chung kết, Ngọc Tưởng so kè rất quyết liệt với Ngọc Nghĩa khi cả 2 về đích gần như cùng thời điểm, rất khó để phân định. Thế nhưng, thành tích chính xác thì Tạ Ngọc Tưởng đã về sau Ngần Ngọc Nghĩa 5% giây (20.99 giây so với 20.94 giây). Qua đó, ngôi sao đang lên của điền kinh Phú Thọ đã giành được tấm huy chương thứ 2 tại Giải vô địch quốc gia năm nay là Huy chương Bạc.

Hà Thị Thúy Hằng của Phú Thọ cũng phá kỷ lục trẻ Quốc gia nội dung nhảy xa với thành tích 6.37 mét, vượt qua con số 6.34 mét của VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai.

Trước đó, Tạ Ngọc Tưởng đã gây chấn động làng điền kinh Việt Nam khi phá kỷ lục quốc gia đã tồn tại 10 năm ở nội dung 400m của VĐV kỳ cựu Quách Công Lịch. Đó cũng là 1 trong 3 kỷ lục quốc gia được ghi nhận tại giải đấu năm nay. Ngoài ra, vận động viên Hà Thị Thúy Hằng (sinh năm 2006) của Đội tuyển Điền kinh Phú Thọ cũng phá kỷ lục trẻ quốc gia ở nội dung Nhảy xa khi đạt thành tích 6m37 và giành Huy chương Bạc (xa hơn 3 cm so với kỷ lục cũ).

VĐV Lương Xuân Sơn từng giành Huy chương Đồng quốc gia ở tuổi 16 cách đây 2 năm. Ở giải đấu năm nay, bước sang tuổi 18, VĐV này tiếp tục có Huy chương Đồng nội dung 3000 mét vượt chướng ngại vật.

Sau 5 ngày thi đấu, Phú Thọ đứng thứ 11 toàn đoàn tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, phá 1 kỷ lục quốc gia và 1 kỷ lục trẻ quốc gia. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử.

Huy Trần