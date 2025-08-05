Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại dốc Cun, 1 người tử vong

{title}
Khoảng 16 giờ chiều nay (5/8), tại dốc Cun thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Hoà Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.
Xe ô tô khách biển kiểm soát 50F-05209 di chuyển hướng Sơn La - Hà Nội bị mất phanh khi đang xuống dốc và lật nghiêng. Trên xe có 8 người, trong đó 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
Theo thông tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, do bị chấn thương sọ não và chấn thương vùng ngực nặng, một bệnh nhân nữ 52 tuổi, thường trú tại thành phố Hải Phòng đã tử vong lúc 16 giờ 45 phút; 1 bệnh nhân vào khoa đã được chuyển lên Khoa Ngoại - Chấn thương điều trị; 1 trẻ em có vết thương ở trán và đầu gối, gia đình đã xin chuyển tuyến đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân thuồng giao thông, đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân.
Dốc Cun là đoạn đường đèo dài, nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nếu phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và người điều khiển không làm chủ tốc độ.
C.L
