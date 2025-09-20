Tại sao Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hút mạnh giới đầu tư?

Vinhomes Green Paradise đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi bước vào năm 2025 - giai đoạn thị trường bất động sản chờ đợi những cú hích mới từ hạ tầng và quy hoạch.

Với quy mô 2870 ha, vốn đầu tư 10 tỷ USD và vị trí độc bản ven biển duy nhất của TP.HCM, dự án này được nhìn nhận không chỉ như một khu đô thị, mà còn là biểu tượng định hình lại diện mạo đô thị phía Nam.

Chuyên gia bất động sản Ông Người Nhật nhận xét: “Cần Giờ hội tụ cả ba yếu tố mà bất kỳ siêu đô thị nào cũng cần: quy hoạch đủ tầm, hạ tầng gỡ nút thắt và nhà phát triển có năng lực mạnh. Vinhomes Cần Giờ chính là minh chứng cho sự hội tụ này.” Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây!

Quý khách có thể bấm xem thêm thông tin và góc nhìn đầu tư của chuyên gia bất động sản Nhật Phạm trên blog Ông Người Nhật tại: Vinhomes Cần Giờ

Lý do Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư

Lý do mà dự án này trở thành điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư nằm ở sự cộng hưởng của ba yếu tố: vị trí độc bản ven biển duy nhất TP.HCM, hạ tầng bứt tốc đang hình thành và hệ sinh thái tiện ích biểu tượng mang tầm quốc tế. Chính sự kết hợp này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng dài hạn, mà còn đảm bảo khả năng khai thác bền vững, biến dự án Vinhomes Cần Giờ thành “điểm đến vàng” cho giới đầu tư.

Vị trí không thể sao chép

Nhiều người nghĩ giá trị của bất động sản chỉ nằm ở diện tích hay tiện ích nội khu. Nhưng thực tế, yếu tố vị trí độc bản mới quyết định sức hút lâu dài.

Vinhome Cần Giờ tọa lạc tại Cần Giờ - xã ven biển duy nhất của TP.HCM, nơi có hơn 20 km đường bờ biển và quỹ đất sinh thái hiếm hoi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là lợi thế mà không một đô thị nào khác ở TP.HCM có thể tái tạo.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Cần Giờ, chiếm hơn 1/2 toàn bộ Cần Giờ là rừng nguyên sinh được bảo tồn

Với khoảng cách chỉ 45-60 phút di chuyển từ trung tâm thành phố (sau khi cầu Cần Giờ hoàn thành), Cần Giờ sẽ trở thành “sân sau nghỉ dưỡng” của hơn 14 triệu dân.

Khả năng kết nối này mở ra tiềm năng khai thác không chỉ du lịch, mà còn hình thành một cộng đồng cư dân lâu dài - yếu tố then chốt giúp dự án duy trì giá trị vượt thời gian.

Hạ tầng bứt tốc - động lực nâng giá trị đầu tư

Một dự án chỉ có thể trở thành “điểm đến lý tưởng” khi được hậu thuẫn bởi hạ tầng khu vực. Với Vinhomes Cần Giờ, giai đoạn 2025-2030 đánh dấu sự hội tụ của hàng loạt công trình chiến lược:

- Cầu Cần Giờ: dự kiến khởi công 2026, hoàn thành 2028, thay thế phà Bình Khánh, biến hành trình đến Cần Giờ chỉ còn trong 1 giờ.

- Cao tốc Bến Lức - Long Thành: kết nối miền Tây, sân bay Long Thành và TP.HCM, đưa dòng khách quốc tế về thẳng Cần Giờ.

- Siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ: quy mô 571 ha, công suất 16,9 triệu TEU/năm, mở ra nhu cầu khổng lồ về nhà ở và dịch vụ.

Tuyến VinSpeed Quận 7 - Cần Giờ (đề xuất): tốc độ cao, chỉ 20 phút di chuyển, đưa Cần Giờ vào bản đồ phát triển đô thị -kinh tế của cả khu vực.

Theo phân tích từ chuyên gia bất động sản, chính sự cộng hưởng của hạ tầng này sẽ tạo ra làn sóng tăng giá bền vững, chứ không chỉ là “cú sốt ngắn hạn”.

Vị trí cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha nằm ngay cửa biển tuyến hàng hải Quốc Tế Thị Vải và dự án Vinhomes Cần Giờ

Hệ sinh thái tiện ích - kiến tạo giá trị biểu tượng

Khác với nhiều dự án ven biển vốn phụ thuộc vào bãi tắm tự nhiên, Vinhome Green Paradise được quy hoạch theo mô hình đại đô thị đa lõi:

- Paradise Lagoon 443ha - biển hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, trở thành “thỏi nam châm” hút khách du lịch.- Tháp tài chính 108 tầng - công trình cao nhất Việt Nam, biểu tượng cho sự vươn tầm quốc tế.

- Blue Waves Theatre 7 ha - nhà hát ven biển lớn nhất Đông Nam Á, sức chứa 50.000 người.

- Safari & công viên nước 122 ha, 2 sân golf 18 lỗ - bảo chứng cho du lịch giải trí quanh năm.

- Vinschool, Vinmec, Vincom Mega Mall - đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cư dân thượng lưu.

Chính sự đa dạng này giúp dự án không bị giới hạn ở du lịch mùa vụ, mà có khả năng vận hành 24/7 - 365 ngày. Với giới đầu tư, đây là yếu tố quyết định để vừa gia tăng giá trị, vừa tạo dòng tiền khai thác ổn định.

Nhà hát ven biển lớn nhất Đông Nam Á, nơi tổ chức các sự kiện lớn quốc tế có sức chứa 50.000 người tại Vin Cần Giờ

Cộng hưởng từ thương hiệu và niềm tin thị trường

Trong bất động sản, không ít dự án quy mô lớn nhưng lại thiếu niềm tin từ nhà đầu tư. Vinhomes Cần Giờ thì khác. Uy tín của Vinhomes cùng cam kết đầu tư 10 tỷ USD trở thành “tấm bảo chứng” cho toàn bộ kế hoạch, giúp dự án được đón nhận ngay từ giai đoạn đầu.

Theo Chuyên gia bất động sản Nhật Phạm - chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm, giá trị lớn nhất mà Vinhomes mang đến chính là khả năng biến tầm nhìn thành hiện thực, từ đó tạo niềm tin cho cả thị trường lẫn giới đầu tư dài hạn.

Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là cơ hội đầu tư hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí độc bản, hạ tầng bứt tốc và hệ sinh thái biểu tượng. Trong bối cảnh thị trường năm 2025 đang chờ những cú hích mới, đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho cả nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lẫn những ai muốn sở hữu tài sản truyền đời. Khi hạ tầng từng bước về đích, giá trị dự án sẽ được tái định giá, và cơ hội sẽ thuộc về những người xuống tiền sớm.

Thông tin về Nhật Phạm với blog Ông người Nhật

Website : https://ongnguoinhat.vn/

Địa chỉ liên hệ : 204-206 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, HCM

Facebook : https://www.facebook.com/pham.nhat.113671

Tiktok : https://www.tiktok.com/@ongnguoinhat2023

Số điện thoại : 0919666965