Tam Dương quyết tâm thực hiện hiệu quả khâu đột phá trong giải phóng mặt bằng

Xã Tam Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã, thị trấn: Đạo Tú, Hướng Đạo, Kim Long và Hợp Hòa với tổng diện tích tự nhiên trên 44km2 và gần 48.000 nhân khẩu. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2023 đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Theo đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương có quy mô 162,33ha được xây dựng, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Xã Tam Dương được quy hoạch 3 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, có tổng diện tích hơn 494 ha. Cùng với đó, trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua: Cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Quốc lộ 2C; tỉnh lộ 310... Với những lợi thế đó, xã Tam Dương được dự báo là địa phương có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sau khi chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động, UBND xã đã tiếp nhận và triển khai công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án theo Kế hoạch số 21, ngày 20/01/2025 của UBND huyện Tam Dương (cũ). Đến nay, trên địa bàn xã có tổng số 21 dự án, với diện tích GPMB năm 2025 là 63,82ha. Trên địa bàn xã có 2 dự án đang GPMB, đó là: Dự án Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2, đến nay, đã thu hồi đất với diện tích 113,61ha/162,33ha, 963 lượt hộ. Tổng kinh phí GPMB đã duyệt và chi trả gần 345 tỷ đồng. Dự án Khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại thị trấn Hợp Hòa và xã Hướng Đạo (cũ) có tổng diện tích 2,89ha; đã bồi thường, GPMB 2,59ha; còn 0,3ha chưa thu hồi đất. Công trình đã xây dựng hạ tầng đối với phần diện tích đã thu hồi.

Hạ tầng Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương từng bước hoàn thiện

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác bồi thường, GPMB thời gian qua đối với một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, sau khi hợp nhất, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác GPMB. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn xã; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, gắn trách nhiệm với các nhiệm vụ cụ thể. Giao UBND xã xây dựng kế hoạch bồi thường GPMB các dự án trọng điểm, đồng thời, chủ trì làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết dứt điểm các tồn tại.

Các ban, ngành, tổ chức đoàn thể cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các chi bộ, thôn dân cư tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng công nghiệp tại địa phương. Công tác thông tin về các dự án, chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng... được tăng cường: Tổ chức họp dân, đối thoại trực tiếp; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, sử dụng mạng xã hội. Qua đó, đại bộ phận người dân đều chấp hành chủ trương, chính sách khi Nhà nước thu hồi đất.

Các doanh nghiệp trên địa bàn xã Tam Dương đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương

Đơn vị chuyên môn phụ trách công tác GPMB đã phối hợp với UBND xã triển khai các quy trình, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc để Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, tháo gỡ. Chủ động phối hợp với chủ đầu tư các dự án tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chi trả theo đúng chế độ chính sách đang áp dụng trên địa bàn.

Quá trình triển khai đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân được tiếp nhận và giải quyết kịp thời qua các buổi tiếp công dân định kỳ, trả lời đơn thư, trả lời trực tiếp tại các buổi làm việc. Trên cơ sở đó tạo được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân có đất bị thu hồi.

Tuy nhiên, quá trình bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn xã Tam Dương vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập về: công tác định giá đất; vướng mắc liên quan về nguồn gốc đất đai. Nhiều trường hợp hồ sơ giấy tờ không rõ ràng loại đất, nguồn gốc đất, ranh giới thửa đất... rất khó khăn trong công tác lập phương án bồi thường, mất nhiều thời gian để xác minh cụ thể từng trường hợp.

Công tác quản lý hồ sơ đất đai tại các xã trước đây còn nhiều hạn chế, một số nơi chưa cập nhật, chưa quản lý được việc mua bán, chuyển nhượng đất đai, công tác cấp GCN QSDĐ từ những năm trước còn nhiều sai sót, nhiều trường hợp sai phạm dẫn đến rất khó khăn cho công tác quy chủ sử dụng đất và bồi thường GPMB.

Ranh giới pháp lý thửa đất theo bản đồ thu hồi chưa chính xác, nhất là đối với các dự án đường mở rộng. Nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường GPMB chưa cao, cố tình không chấp hành việc thu hồi đất, không đồng ý kiểm kê, đòi hỏi bồi thường, hỗ trợ ngoài quy định của nhà nước.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả khâu đột phá trong giải phóng mặt bằng, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Tam Dương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý đất đai để kịp thời điều chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý; kịp thời phát hiện và chủ động xử lý dứt điểm các trường hợp sai phạm về đất đai.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu, chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, GPMB với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đề xuất với các cấp, ngành chức năng tập trung giải quyết sớm những nội dung liên quan đến xác định giá đất cụ thể, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất đối với các vị trí, khu vực chưa phù hợp với thực tế. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường, GPMB của xã...

Hoàng Nga