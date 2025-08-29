Quốc phòng - An ninh
Tạm giữ đối tượng vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

‎Khoảng 21h40 ngày 27/8/2025, Tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng phát hiện Nguyễn Xuân Khải ‎(SN 2003) trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường làm cả hai người ngã ra đường. Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572 mg/l khí thở.

Đối tượng Nguyễn Xuân Khải tại cơ quan công an

‎‎Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguồn Bộ Công an

