TAND tỉnh xét xử phúc thẩm, giảm án cho hai bị cáo chiếm đoạt tiền ảo qua mạng

TAND tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) vừa mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo: Lư Nguyễn Minh Khang (SN 2003, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hòa Nhật Hoàng (SN 2002, trú tại tỉnh An Giang). Trước đó, hai bị cáo bị TAND huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình cũ) tuyên phạt Khang 48 tháng tù, Hoàng 42 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm d, khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/10/2024, anh Nguyễn Quốc Phong (trú tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) nạp 15.000 USD vào tài khoản cá nhân trên sàn giao dịch tiền ảo "xt.com". Tuy nhiên đến ngày 6/11/2024, anh phát hiện tài khoản bị mất hơn 12.400 USD. Qua kiểm tra, số tiền bị chuyển qua nhiều khâu trung gian rồi đổ về ví điện tử trên sàn “binance” có địa chỉ “0xaffe21602c608ca143fbe6c84869ecb97a15e0e7”.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, đến ngày 8/11/2024 ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Lư Nguyễn Minh Khang và khám xét chỗ ở. Ngày hôm sau, Nguyễn Hòa Nhật Hoàng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai từng làm việc tại Công ty TNHH THECOINDESK (TP. Hồ Chí Minh). Đến tháng 9/2024, Hoàng nghỉ việc, nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. Ngày 3/11/2024, khi đến công ty, Khang phát hiện máy tính giám đốc còn mở, hiển thị bảng tính Google Sheet chứa thông tin tài khoản ảo của anh Phong trên sàn “xt.com”. Lợi dụng sơ hở, Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ảo, sau đó rủ Hoàng cùng tham gia để quy đổi thành tiền Việt chi tiêu cá nhân.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, xâm phạm nghiêm trọng tài sản cá nhân nhưng sau khi bị bắt, cả hai đã thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả và cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt Lư Nguyễn Minh Khang 39 tháng tù, Nguyễn Hòa Nhật Hoàng 33 tháng tù, giảm mỗi bị cáo 9 tháng tù so với bản án trước đó.

Mạnh Hùng