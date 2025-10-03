Tặng 255 suất quà trung thu cho trường mầm non Pà Cò

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, chiều 3/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Pà Cò, Công an xã Pà Cò, phối hợp với Phòng an ninh kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hòa Bình đã tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh Trường Mầm non Pà Cò.

Tại chương trình, 255 suất quà đã được trao tận tay các cháu. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đối với thiếu nhi – thế hệ măng non của đất nước.

Lãnh đạo Công an xã Pà Cò tặng quà trung thu cho các cháu Trường mầm non Pà Cò

Những món quà tuy nhỏ nhưng góp phần khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện vươn lên trong học tập và cuộc sống và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ hướng đến một mùa trung thu ý nghĩa cho các cháu.

Chương trình trao tặng quà Trung thu cho trẻ em xã vùng cao Pà Cò góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và Nhân dân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và đặc biệt là các cháu thiếu nhi.

Niềm vui của cô và trò Trường mầm non Pà Cò tại chương trình tặng quà trung thu

Đinh Thắng