Tăng cường bảo đảm vận tải hành khách an toàn dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường; các ban quản lý, bến xe khách và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức lễ hội; đồng thời vận động người dân lựa chọn phương tiện phù hợp, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Các xã, phường chủ động phối hợp tổ chức các điểm đón, trả khách tạm thời khi cần thiết, kiên quyết không để phát sinh các điểm đón trả khách trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở Xây dựng yêu cầu chủ động cập nhật phương án phân luồng, phân tuyến giao thông của lực lượng Công an tỉnh; xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý, bố trí đủ phương tiện và lái xe, đáp ứng nhu cầu tăng cao trong những ngày cao điểm, đặc biệt là trước, trong và ngày chính lễ 10/3 âm lịch.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về đón, trả khách đúng nơi quy định, không đưa phương tiện vào khu vực nội vi lễ hội khi chưa được phép; tuyệt đối không chở quá số người, không tăng giá vé trái quy định.

Ban Quản lý Bến xe khách Việt Trì chủ động điều hành xe xuất bến khoa học tránh ùn tắc cục bộ, đảm bảo vận tải hành khách an toàn dịp lễ hội.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia vận chuyển cần được thực hiện chặt chẽ. Đội ngũ lái xe được quán triệt chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe, không sử dụng rượu bia, chất kích thích và tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Các ban quản lý bến xe khách cần chủ động điều hành xe xuất bến khoa học, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ; kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện và lái xe trước khi xuất bến; thực hiện niêm yết công khai giá vé, bán vé đúng quy định; đồng thời phối hợp điều tiết phương tiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần bảo đảm công tác vận tải hành khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách thập phương.

Lệ Oanh