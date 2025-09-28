Tăng cường công tác an ninh trật tự khu nhà trọ

Với 3 khu công nghiệp (KCN): Bá Thiện I, Bá Thiện II, Thăng Long III đóng trên địa bàn, xã Bình Xuyên có số lượng lớn công nhân, người lao động đến thuê nhà trọ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong các khu nhà trọ, Công an xã Bình Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giúp người dân và công nhân yên tâm lao động, sản xuất.

Công an xã Bình Xuyên kiểm tra, tuyên truyền cho chủ nhà trọ và người thuê trọ chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý cư trú.

Hiện, trên địa bàn xã Bình Xuyên có khoảng 500 hộ kinh doanh nhà trọ với gần 9.000 người đăng ký tạm trú. Việc phát triển dịch vụ cho thuê nhà trọ không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân mà còn góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động. Tuy nhiên, nếu không được quản lý tốt các khu nhà trọ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong các khu nhà trọ, ngay sau khi sát nhập địa giới hành chính (1/7), Công an xã Bình Xuyên đã tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn.

Tổ chức tuần tra đêm, kiểm tra tạm vắng, tạm trú, yêu cầu các chủ kinh doanh nhà trọ và người thuê trọ chấp hành nghiêm theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến tới chủ kinh doanh nhà trọ, người thuê nhà trọ những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tại các khu nhà trọ để mọi người cảnh giác; công khai rộng rãi số điện thoại của lãnh đạo Công an xã, cảnh sát khu vực để người dân thông tin tới các cơ quan chức năng khi có nghi vấn.

Qua kiểm tra, từ 1/7 - 15/9, Công an xã Bình Xuyên đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp không thực hiện khai báo lưu trú; tổ chức cho 70% chủ nhà trọ trên địa bàn xã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý cư trú.

Được tuyên truyền, nắm bắt chính sách pháp luật, từ khi kinh doanh cho thuê phòng trọ đến nay, gia đình ông Dương Văn Thắng, thôn Quang Khải, xã Bình Xuyên luôn chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về đăng ký và quản lý cư trú. Đồng thời, có những quy định riêng trong công tác giữ gìn ANTT ở khu trọ.

Ông Thắng đã khai báo, làm tạm trú đầy đủ cho người thuê trọ; yêu cầu người ở trọ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tụ tập rượu chè gây mất ANTT, thực hiện đúng thời gian đóng cổng khu trọ vào ban đêm; nhắc nhở người thuê trọ nêu cao ý thức tự bảo quản tài sản của mình, thực hiện nếp sống văn minh.

Theo chị Đặng Thị Phương, công nhân Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (KCN Bá Thiện II) đang thuê trọ tại nhà ông Thắng: “Nhờ thực hiện nghiêm những nội quy, quy định về đảm bảo ANTT, phòng, chống cháy nổ... mà ANTT tại khu trọ của gia đình ông Thắng luôn được đảm bảo, giúp người lao động chúng tôi yên tâm sinh sống, làm việc”.

Công an xã Bình Xuyên hướng dẫn chủ nhà trọ thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo Công an xã Bình Xuyên chia sẻ: ANTT ở các khu nhà trọ luôn là vấn đề nóng, bởi những khu trọ cũng chính là nơi các đối tượng xấu trà trộn để lẩn tránh cơ quan chức năng hoặc tìm thời cơ phạm tội.

Để đảm bảo ANTT tại các khu nhà trọ, thời gian tới, Công an xã Bình Xuyên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường rà soát, nắm tình hình, quản lý địa bàn; tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn, yêu cầu các chủ kinh doanh nhà trọ, người thuê trọ chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý cư trú.

Đến nay, hầu hết các khu nhà trọ trên địa bàn đã được lập hồ sơ quản lý với đầy đủ cam kết về đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy... Đa số công nhân thuê trọ đã nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản ngay trong khu trọ của mình, thực hiện tốt quy định về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành tốt các quy định về quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy và tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, phát hiện, tố giác tội phạm... Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trần Tỉnh