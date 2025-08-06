Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế: Trong tuần từ ngày 20/7/2025 * 25/7/2025, cả nước ghi nhận 3.310 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, tăng 12,5% so với tuần trước. Tại tỉnh Phú Thọ từ đầu năm đến nay ghi nhận 35 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Để chủ động, phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế vừa ban hành văn bản số 429/SYT-NVY ngày 30/7/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các xã, phường phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, tập trung vào một số nội dung sau:

Ủy ban MTTQ tỉnh và các Sở, ngành tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, vận động người dân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi trong từng hộ gia đình và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở giáo dục, nhất là các trường mẫu giáo, tiểu học; thực hiện tốt truyền thông học đường về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết; huy động thầy cô giáo và các em học sinh tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, loại bỏ lăng quăng, bọ gậy tại các vật dụng chứa nước trong nhà và khu vực xung quanh.

Thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (sốt, nổi ban, bọng nước ở tay, chân, miệng), thông báo cho trạm y tế xã ở địa phương, cán bộ phụ trách công tác y tế trường học để được hướng dẫn, khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong trường học. Phối hợp với ngành y tế trong việc giám sát, truyền thông và xử lý ổ dịch, các tình huống y tế khẩn cấp trong trường học.

UBND xã, phường xây dựng kế hoạch/phương án ứng phó sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh bùng phát, lan rộng trên địa bàn. Chỉ đạo, huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương phối hợp với Ngành Y tế tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh sau mưa bão; triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các hộ gia đình, trường học, cơ sở y tế, khu sinh hoạt công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn đảm bảo sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” về nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch và chủ động thực hiện phương án phòng chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Văn Lang