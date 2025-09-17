Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải

Chiều 17/9, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Cùng dự làm việc có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 30.721km đường bộ trong đó có hơn 130km đường cao tốc; trên 973km đường quốc lộ và các loại đường khác. Bên cạnh đường bộ, tổng chiều dài tuyến đường thủy nội địa của toàn tỉnh có trên 678km, trong đó 369km tuyến đường thủy nội địa Trung ương và hơn 309km tuyến đường thủy nội địa. Ngoài ra, chiều dài tuyến đường sắt cấp quốc gia có chiều dài gần 113km, đi qua địa tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc cũ.

Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, toàn tỉnh hiện có 122 bến thủy nội địa, trong đó có 55 bến đang còn hạn hoạt động; 53 bến hết hạn hoạt động và 14 bến chưa được cấp phép. Lĩnh vực đào tạo lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, hiện toàn tỉnh có 30 cơ sở đào tạo lái xe mô tô và ô tô; 14 trung tâm đăng kiểm cơ giới đang hoạt động (trong đó có 1 trung tâm thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam; 2 trung tâm thuộc Sở Xây dựng và 11 trung tâm thuộc doanh nghiệp tư nhân). Đối với lĩnh vực quản lý vận tải, an toàn giao thông, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cụ thể: Toàn tỉnh có 5.701 đơn vị vận tải gồm doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh cá thể với tổng số 16.247 phương tiện. Hiện có 36 bến xe khách được phân bổ ở trung tâm hành chính các huyện, thành, thị cũ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 19 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt gồm 9 tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); 8 tuyến thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ) và 2 tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ).

Công tác quản lý, khai thác và bảo trì kiết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được Sở xây dựng kế hoạch bảo trì có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, đảm bảo tiết kiệm. Năm 2025, Sở thực hiện quản lý, khai thác, bảo trì gần 2.718km đường bộ với tổng kinh phí được giao trên 803 tỷ đồng.

Lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông đường bộ tiếp tục được tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức thực hiện. Sau khi sáp nhập tỉnh, đã có 72 dự án với tổng mức đầu tư trên 88.088 tỷ đồng được đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Sau khi sáp nhập tỉnh, Sở Xây dựng đã tập trung vào công tác quản lý lĩnh vực giao thông vận tải, bảo đảm an toàn, thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực giao thông vận tải vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần tập trung tháo gỡ: Nhiều phương tiện đường thủy nội địa có niên hạn lâu, không có hồ sơ thiết kế ban đầu; chưa được đăng kiểm, đăng ký theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, còn 7.623 hồ sơ đào tạo lái xe đã hoàn thành nhưng chưa được thi sát hạch. Việc mở mới một số tuyến xe buýt chưa thể được thực hiện trong thời điểm hiện nay; Sở Xây dựng chưa được ngành Công an cấp lại tài khoản truy cập, giám sát đối với hệ thống dữ liệu giám sát hành trình trong lĩnh vực vận tải.

Việc giải phóng mặt bằng cho một số dự án quan trọng còn vướng mắc; nhiều tuyến đường được đưa vào sử dụng đã lâu, nay đã xuống cấp (khoảng 350km mặt đường bộ, 13 cầu yếu phải hạn chế tải trọng và 84 ngầm, tràn thường xuyên bị cô lập); số lượng cán bộ cấp xã có chuyên môn về lĩnh vực giao thông, vận tải còn thiếu....

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu: Sở Xây dựng cần kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; rà soát lại quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ của 3 tỉnh đã được phê duyệt trước kia để tiếp tục triển khai, bảo đảm đồng bộ, kết nối với các khu cụm công nghiệp, cảng nội địa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đối với đường thủy phải kết nối với đường bộ, xây dựng kế hoạch nạo vét lòng sông thuận tiện cho tàu có tải trọng lớn bốc dỡ hàng hóa; xây dựng các trục vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch; lựa chọn dự án giao thông trọng tâm, trọng điểm để đầu tư, kết hợp với vận động xã hội hóa trong phát triển giao thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đóng vai trò hết sức quan trọng, Sở Xây dựng cần tăng cường quản lý chặt chẽ trong tất cả các khâu từ quy hoạch, thiết kế đến lựa chọn nhà thầu, thi công công trình... theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện phân cấp để bố trí dự toán và quy định quyền hạn, trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện các dự án về giao thông. Bố trí kinh phí để bảo trì, sửa chữa các tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm nhất là đường ngang tự mở trên hành lang tuyến đường sắt đi qua. Kiểm tra, kiểm soát nghiêm về giá nguyên liệu, vật tư cung cấp cho các dự án giao thông.

Các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền về Luật An toàn giao thông đường bộ, đường sắt để giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí... Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách công cộng theo đúng quy định. Xây dựng giờ hoạt động cho từng loại xe tại một số tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp, trường học trong giờ cao điểm. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cấp xã về lĩnh vực giao thông vận tải...

