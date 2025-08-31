Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường sắt Việt Nam tại Văn bản số 1902/CĐSVN-PCTT ngày 19/8/2025, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Nguồn: baochinhphu.vn

Theo đó, các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ATGT đường sắt cho người dân, đặc biệt là học sinh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành. Nội dung tập trung vào các quy định tại đường ngang, hành lang an toàn và những hành vi bị nghiêm cấm như vượt rào chắn, họp chợ trong hành lang đường sắt, chăn thả gia súc hoặc ném vật thể lên tàu.

Sở Xây dựng được giao rà soát, bổ sung kịp thời hệ thống biển báo, vạch dừng và gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Công an tỉnh tăng cường lực lượng điều tiết tại những đường ngang có mật độ phương tiện cao, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào, Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú phối hợp với địa phương để cung cấp thông tin về lịch trình tàu, bố trí cảnh giới tại các lối đi tự mở, hạn chế nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, Ban ATGT các xã, phường tiếp tục giải tỏa vật cản trong hành lang an toàn, tăng cường kiểm tra và giám sát tại các chốt gác.

Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi tham gia giao thông trong kỳ nghỉ lễ.

P.V