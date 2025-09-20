Tăng cường giáo dục pháp luật về TTATGT năm học 2025-2026

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, để nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, thực hiện tốt văn hóa giao thông và giảm các nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông cho HSSV, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện tăng cường giáo dục pháp luật về TTATGT trong những tháng cuối năm 2025 và năm học 2025-2026 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV.

Học sinh Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung về tăng cường công tác giáo dục pháp luật về TTATGT. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhà trường, thường xuyên phát nội dung tuyên truyền về TTATGT của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ trên hệ thống phát thanh của nhà trường trong các giờ ra chơi, giải lao, giờ học sinh bắt đầu tan trường để tuyên truyền cho học sinh. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức, đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông, công an các phường, xã trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác theo dõi, nhắc nhở, phê bình và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT theo quy định, nội quy của nhà trường và các quy định của pháp luật, đặc biệt là các trường hợp tái phạm; thống kê các cơ sở giáo dục có học sinh vi phạm để có biện pháp răn đe, xử lý, xếp loại thi đua. Đưa nội dung bảo đảm TTATGT đối với HSSV là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua; tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự ATGT; kiểm điểm, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

Hiền Mai