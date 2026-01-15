Tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả thi hành án

Sau khi sáp nhập, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn. Việc thực hiện được tiến hành toàn diện trên các lĩnh vực, bảo đảm tính liên tục, hiệu quả. Qua đó, công tác THADS đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, khẳng định vai trò thượng tôn pháp luật.

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, số lượng việc và tiền phải thi hành án tiếp tục ở mức cao, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, THADS tỉnh Phú Thọ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy. Việc theo dõi, đôn đốc các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được tăng cường.

Trong điều kiện các chỉ tiêu thi hành án ngày càng nặng nề, THADS tỉnh gắn kết ngay từ cấp tỉnh tới cơ sở, thực hiện nghiêm chế độ phối hợp giữa các cơ quan như: Tòa án, Viện Kiểm sát, chính quyền địa phương và lực lượng Công an để xác minh điều kiện thi hành, thu hồi tài sản, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài.

Cụ thể, đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án Nhân dân trong việc chuyển giao bản án, quyết định, giải thích bản án, quyết định của TAND có vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, phối hợp tuyên truyền vận động các bên đương sự tự nguyện thi hành án ngay tại phiên tòa; phối hợp với TAND để rà soát các bản án, quyết định có liên quan đến công tác xử lý đối với vật chứng chưa có bản án, quyết định chuyển sang cho cơ quan THADS; định kỳ rà soát án tuyên không rõ, khó thi hành. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân trong việc kiểm sát các trình tự thủ tục THADS từ khâu thụ lý ra quyết định thi hành án đến khâu kết thúc, đưa hồ sơ vào lưu trữ...

Cán bộ Phòng THADS khu vực 13 kiểm tra các tang tài vật trong kho vật chứng.

Kết quả, các cơ quan THADS trên địa bàn đã thi hành xong 16.541 việc, thu được hơn 1.304 tỷ đồng, đạt 85,7% về việc, hơn 62% về tiền, vượt chỉ tiêu được giao. Với kết quả này, THADS tỉnh Phú Thọ xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ thi hành xong về việc và xếp thứ 4/34 về tỷ lệ thi hành xong về tiền trong toàn quốc - thể hiện rõ sự nỗ lực vượt bậc trong năm đầu thực hiện mô hình tổ chức mới.

Công tác thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước tiếp tục được quan tâm, với tỷ lệ thi hành xong đạt 88,34% về việc. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, với tỷ lệ thi hành xong đạt 88,35% về việc, 83,42% về tiền, đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Song song với thi hành án dân sự, công tác theo dõi thi hành án hành chính được chú trọng hơn. THADS tỉnh đã tham mưu những giải pháp cụ thể, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, cập nhật tiến độ thi hành án hành chính, đồng thời phối hợp với các đơn vị bị thi hành án liên quan để thúc đẩy thực hiện quyết định của Tòa án đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2025, Tòa án Nhân dân các cấp đã chuyển giao cho cơ quan THADS 74 bản án hành chính (trong đó, 22 bản án có nội dung theo dõi, 52 bản án không có nội dung theo dõi). Kết quả, đã thi hành xong 13 vụ việc, chưa thi hành xong 9 vụ việc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh cho biết: Việc thống nhất quan điểm và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành giúp xử lý nhanh các trường hợp phức tạp, nhất là những vụ án liên quan đến tài sản lớn, quyền lợi nhiều bên, tạo niềm tin cho người dân. Theo dõi thi hành án hành chính đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan THADS, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, đặc biệt để cập nhật tiến độ thi hành công khai, minh bạch và xử lý kịp thời các trường hợp vướng mắc pháp lý.

Hiện, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi hành án, từ cập nhật dữ liệu đến kết nối giữa các cơ quan. Hệ thống thông tin thống nhất giúp công tác xác minh tài sản, theo dõi tiến độ và báo cáo số liệu nhanh, chính xác hơn, qua đó hỗ trợ phối hợp liên ngành hiệu quả.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường tập huấn chuyên môn cho chấp hành viên, đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp số hóa để cập nhật tiến độ xử lý các bản án, quyết định.

Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 7 công bố quyết định cưỡng chế thi hành án tại xã Xuân Đài.

Việc tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác THADS và theo dõi thi hành án hành chính tại Phú Thọ đang dần mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao tỷ lệ thi hành xong và thu hồi tài sản, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người dân. Những nỗ lực này không chỉ là nhiệm vụ của ngành thi hành án mà là sự cộng hưởng của cả hệ thống chính trị địa phương.

Đinh Thắng