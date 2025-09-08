Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT), thời gian qua, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Qua đó, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Ngày 10/8/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại chợ Phú Cường (xóm Lâm Lưu, xã Mường Bi), Tổ công tác Công an xã Mường Bi phát hiện ông Đ.T.P sinh năm 1952, trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ đang bày bán nhiều đồ vật nghi là thuốc súng và đạn chì dùng cho súng tự chế.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã lập biên bản và thu giữ tang vật gồm 200 gam thuốc súng (dùng cho súng săn tự chế) đựng trong 13 túi nilon nhỏ; 370 gam thuốc súng (dùng cho súng kíp tự chế) đựng trong 12 túi nilon nhỏ; 1,26 kg đạn chì (súng hơi PCP) đựng trong 25 túi nilon nhỏ; 2,9 kg đạn chì đầu nấm (súng hơi) đựng trong 6 hộp nhựa; 7,35 kg đạn chì hình cầu (súng kíp tự chế) đựng trong 9 túi nilon.

Công an xã Mường Bi đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa ông Đ.T.P về trụ sở để làm việc. Sau đó, Công an xã Mường Bi đã bàn giao vụ việc cho Phòng An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh thụ lý, xác minh theo thẩm quyền.

Toàn bộ tang vật thuốc súng và đạn chì của ông Đ.T.P bày bán tại chợ được Công an xã Mường Bi thu giữ tại cơ quan Công an

Ngày 22/8/2025 trong quá trình đi làm nương tại khu vực đồi xóm Tráng, xã Thung Nai, anh Đinh Văn Tuấn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xóm Tráng, xã Thung Nai phát hiện 1 khẩu súng tự chế nên mang đến trụ sở Công an xã Thung Nai để giao nộp. Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã lập biên bản thu hồi đồng thời biểu dương công dân Đinh Văn Tuấn về tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Việc quần chúng nhân dân phát hiện, tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ là minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc tuyên truyên truyền vận động công dân giao nộp vũ khí, nhất là đông bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý VK, VLN, CCHT của lực lượng Công an xã.

Anh Đinh Văn Tuấn, xóm Tráng, xã Thung Nai giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an xã Thung Nai

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong công tác đăng ký, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Công an các địa phương phối hợp với các ban ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền trên 200 buổi về Luật quản lý sử dụng VK, VLN, CCHT tại các địa bàn cơ sở với tổng số hơn 1.000 người dân ở các địa phương tham gia, đồng thời tổ chức ký kết không tàng trữ sử dụng VK,VLN,CCHT tới các khu dân cư.

Thường xuyên triển khai các đợt tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Đồng thời, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi hàng trăm khẩu súng các loại. Các loại VK, VLN, CCHT sau khi thu hồi đã được các đơn vị thực hiện đúng trình tự tiếp nhận, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy theo quy định. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất kinh doanh vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Công an xã Yên Thủy xuống địa bàn nắm tình hình an ninh trật tự lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ VK,VLN,CCHT

Theo lãnh đạo Phòng PC06, Công an tỉnh, thời gian qua, Công an cấp xã đã chủ động xây dựng phương án phù hợp với từng địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện phòng ngừa đấu tranh hiệu quả đối với hành vi vi phạm về VK,VLN,CCHT; huy động tối đa lực lượng tăng cường xuống địa bàn cơ sở để phối hợp với Công an cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm tra khép kín địa bàn. Thực tiễn công tác đấu tranh bắt giữ thời gian gần đây cho thấy số vụ việc phạm tội vi phạm pháp luật liên quan đến các loại vũ khí là súng quân dụng, súng săn, súng tự chế và vật liệu nổ đã giảm rõ rệt.

Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi vi phạm, lực lượng Công an tiếp tục triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân được trang bị, sử dụng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Công an xã Tân Lạc tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn giao nộp súng tự chế

Công an tỉnh khuyến cáo quần chúng nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực phát hiện tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và vận động người thân, Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần phòng ngừa phát sinh hậu quả do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Đinh Thắng