Tăng cường tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Ngày 14/4, Công an xã Nguyệt Đức phối hợp với Đoàn thanh niên xã và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Hà tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường.

Công an xã Nguyệt Đức tuyên truyền kỹ năng thoát nạn cho học sinh.

Tham gia buổi tuyên truyền có trên 800 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Trung Hà. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh trong dịp hè - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, đặc biệt là đuối nước và cháy nổ.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã Nguyệt Đức đã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến đuối nước, cháy nổ và tai nạn thương tích ở trẻ em. Đồng thời, học sinh được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, cách xử lý và thoát hiểm khi xảy ra sự cố; cách sử dụng các thiết bị hỗ trợ như áo phao, dây cứu hộ, can nhựa nổi; cũng như phương pháp sơ cứu ban đầu trong các tình huống khẩn cấp như đuối nước, điện giật.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến kỹ năng phòng chống đuối nước.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng: Học sinh không tự ý đi bơi, nhất là tại các khu vực sông, hồ, ao, suối không đảm bảo an toàn; cần có người lớn giám sát khi tham gia các hoạt động dưới nước. Nhà trường và phụ huynh được đề nghị tăng cường phối hợp quản lý, theo dõi học sinh trong dịp hè; chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố.

Thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh không chỉ được nâng cao nhận thức mà còn được trang bị những kỹ năng thiết thực, góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ em trên địa bàn trong mùa hè năm 2026.

Kim Liên