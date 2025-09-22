Tăng trưởng xanh để phát triển bền vững

Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường; hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu ô nhiễm, xây dựng môi trường xanh, nâng cao và duy trì chỉ số xanh... là những giải pháp, tiền đề quan trọng đề Phú Thọ hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bá Thiện II luôn chú trọng xây dựng không gian xanh.

Xác định công nghiệp xanh là xu hướng phát triển tất yếu, là lợi thế cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư, thời gian qua, tỉnh luôn ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp về hoạt động sản xuất, xây dựng năng lượng tái tạo, sử dụng nước tiết kiệm, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa một lần và sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Qua đó, giúp doanh nghiệp thay đổi chiến lược, chọn hướng kinh doanh “xanh, sạch” tạo lợi thế cạnh tranh; đầu tư bài bản công nghệ, trang thiết bị sản xuất để cải tiến quy trình, hướng tới sản xuất xanh, phát triển bền vững.

Lấy bảo vệ môi trường làm cốt lõi cho sự phát triển, trong sản xuất kinh doanh, Công ty Toyota Việt Nam, phường Phúc Yên đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước và không khí, công ty đã thành lập Ủy ban Môi trường, chia thành các tiểu ban chuyên môn để quản lý hiệu quả các hoạt động; triển khai chu trình xanh khép kín trên toàn hệ thống từ khâu sản xuất đến phân phối.

Nhờ nỗ lực bảo vệ môi trường, trung bình mỗi năm Công ty Toyota Việt Nam đã giảm được gần 6.300 tấn khí CO2, 23 tấn chất thải và 25.500 m2 nước thải. Cùng đó, công ty không ngừng nghiên cứu, đầu tư và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, công nhân viên; đồng thời duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Tương tự, thực hiện mục tiêu, định hướng xây dựng KCN Bá Thiện II theo hướng KCN xanh, gần gũi với thiên nhiên, ngay từ khi thiết kế, triển khai dự án Công ty cổ phần Vina CPK (chủ đầu tư KCN Bá Thiện II) luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường cũng như tạo diện mạo cảnh quan bên trong KCN.

Hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bá Thiện II với công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng nước thải công nghiệp sau xử lý không ảnh hưởng đến môi trường.

Theo đó, Vina CPK đã dành hơn 11% diện tích đất để trồng cây xanh, thảm cỏ, mặt nước và làm đường đi. Vina CPK cũng đã dành nguồn kinh phí lớn để đầu tư xây dựng các công trình lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, chất thải, khói bụi ô nhiễm môi trường, phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. Để vệ sinh, thu gom rác thải trong khuôn viên KCN Bá Thiện II, Vina CPK đã thành lập đội vệ sinh môi trường và lắp đặt hơn 50 thùng rác quanh KCN.

Với vai trò là nhà đầu tư hạ tầng KCN, Vina CPK luôn đi đầu và kêu gọi các doanh nghiệp thứ cấp cùng tham gia hưởng ứng công tác bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp xanh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường.

Đến nay, 100% doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện II đã ký kết việc thu gom, xử lý rác thải với các công ty môi trường. Sử dụng tối đa 80% diện tích đất cho xây dựng nhà xưởng, còn lại dành đất trồng cây và thảm cỏ.

Lựa chọn không đánh đổi môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần đã giúp kinh tế của tỉnh những năm qua tăng trưởng ổn định, bền vững. Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2016 - 2020 (7%) và cao hơn mức bình quân cả nước (6,2%).

Quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 105 triệu đồng, tăng 1,48 lần so với năm 2020.

Với vị trí cửa ngõ của vùng Trung du miền núi phía Bắc, hạ tầng giao thông liên vùng thuận lợi, hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện và lực lượng lao động dồi dào, Phú Thọ được đánh giá là điểm đến tiềm năng cho làn sóng đầu tư công nghiệp xanh trong giai đoạn mới.

Hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp xanh của vùng Trung du miền núi phía Bắc, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch các KCN, cụm công nghiệp sinh thái hiện đại, có hệ thống xử lý chất thải, tập trung ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao như cơ khí chính xác, thiết bị điện, điện tử, chế biến nông sản, công nghệ vật liệu mới, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch; đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh.

Trần Tỉnh