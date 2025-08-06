Tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững từ phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Tề Lỗ

Khai thác lợi thế có Quốc lộ 2A, 2C và Tỉnh lộ 303, 305 chạy qua, giúp tối ưu hóa việc kết nối và phát triển kinh tế địa phương , những năm gần đây, xã Tề Lỗ đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, qua đó giải quyết việc làm tại chỗ cho chục hàng nghìn lao động, nâng cao thu nhập , cải thiện đời sống người dân .

Công nhân Công ty TNHH Việt Huy Hoàng tại CCN làng nghề Đồng Văn chuyên may găng tay lao động đang tạo làm cho 15 lao động với mức thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Trong cái khó “ló” cái khôn

Thời kỳ bao cấp, xã Tề Lỗ thuộc diện nghèo nhất trong huyện Vĩnh Lạc cũ. Nghèo bởi “đất chật người đông”, đồng đất chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn, trong khi đó người dân chỉ quen với canh tác nông nghiệp lạc hậu, nhỏ lẻ manh mún. Vì vậy , người dân nơi loay hoay mãi với đồng ruộng mà chưa thể thoát nghèo vươn lên.

Trong cái khó “ló cái khôn”, đầu những năm thập kỷ 90 thế kỷ trước, người dân nơi đây đã biết khai thác thế mạnh từ nghề thu mua tái chế phế liệu, phát triển thương mại - dịch vụ, đặc biệt là phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn xã có hơn 1.500 hộ đăng ký hoạt động sản xuất chế biến sắt, nhựa phế liệu, trong đó có 13 doanh nghiệp chuyên sản xuất phôi thép công nghiệp với sản lượng hàng nghìn tấn/năm/doanh nghiệp. Ngoài ra, còn hàng chục cơ sở sản xuất hạt nhựa, may xuất khẩu, sản xuất đũa gỗ, sản xuất hương thơ xuất khẩu, giải quyết việc làm thường xuyên hơn 3.500 lao động trong và ngoài xã với mức thu nhập bình quân đạt từ 5 - 15 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, tỷ trọng sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 53% tỷ trọng cơ cấu kinh tế của địa phương.

Để phát triển công nghiệp được như ngày nay, những năm qua, xã Tề Lỗ luôn quan tâm xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, quy hoạch đất để phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vay vốn xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất. Đặc biệt xã quan tâm giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và làm ăn hiệu quả nhằm chuyển chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Tìm hiểu tại Công ty TNHH Thương mại thép Trường Biện - một doanh nghiệp chuyên chế phôi thép được biết: Từ đầu năm đến nay, phát triển sản xuất trong điều kiện khó khăn nhưng công ty vẫn khai thác được nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ nên sản lượng phôi thép của công ty vẫn đạt và vượt mục tiêu đề ra. 6 tháng đầu năm doanh thu của cơ sở 1 tại khu vực Đồng Văn (Công ty còn 1 Nhà máy sản xuất phôi thép ở tỉnh Hà Nam cũ) đạt hơn 150 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho hơn 50 lao động với mức lương từ 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Cơ sở sản xuất đũa gỗ của anh Trần Đình Hoạt, thôn Lỗ Quynh đã duy trì hoạt động hơn 20 năm nay, hiện tạo việc làm cho 25 lao động địa phương với thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng

Ông Trần Đình Hoạt, chủ cơ sở chuyên sản xuất đũa gỗ, thôn Lỗ Quynh cho biết: Hơn 20 năm trước gia đình đầu tư thành lập cơ sở sản xuất đũa gỗ theo hướng sản xuất công nghiệp tạo việc làm và thu nhập tại chỗ. Do có sự đầu tư máy móc, giữ uy tín với khách hàng, cơ sở sản xuất đũa gỗ luôn đạt doanh số gần 20 tỷ đòng/năm, duy trì việc làm thường xuyên cho 30 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng,

Lấy phát triển CN - TTCN thúc đẩy phát triển

Sau khi sáp nhập (3 xã gồm Tề Lỗ, Đồng văn và Trung Nguyên) xã Tề Lỗ mới có quy mô diện tích, dân số lớn hơn, có chiều rộng và chiều sâu phát triển CN - TTCN trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất CN - TTCN trên địa bàn xã dù gặp khó khăn chung, nhưng do chủ động được nguồn nguyên liệu, tìm kiếm khách hàng nên sản xuất cơ bản phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6 tháng đạt gần 6.270 tỷ đồng, tăng hơn 11,7%/năm, chiếm 53,2% tổng giá trị sản xuất, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp giá trị sản xuất đạt cao như: Công ty cổ phần Công nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất phôi thép; Công ty cổ phần và Thương mại thép Khánh Dư; Công ty cổ phần và Thương mại thép Việt Nga; Công ty cổ phần và Thương mại thép Trường Biện đều đạt doanh thu từ 150 - 250 tỷ đồng và tăng sản lượng cũng như doanh thu từ 5-10% so với cùng kỳ năm 2024.

Với định hướng đúng, cách làm hiệu quả, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng phát triển CN - TTCN gắn với phát triển thương mại - dịch vụ ở xã Tề Lỗ đã giúp người dân trong xã làm giàu ngay tại quê hương. Giai đoạn 2020 - 2025, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt hơn 180 triệu đồng/năm. Đây là tiền đề để xã Tề Lỗ tiếp tục thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng giá trị sản xuất CN – TTCN ở địa phương, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2025-2030, xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững.

Để phát triển đa dạng và hiệu quả hơn, xã Tề Lỗ đã quy hoạch 3 cụm công nghiệp làng nghề với tổng diện tích gần 100 ha. Đến nay, dự án Cụm làng nghề Tề Lỗ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động thu hút gần 250 hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh; cụm làng nghề Đồng Văn với hơn 26 ha đã bồi thường GPMB được trên 90% diện tích, bước đầu thu hút hơn 30 doanh nghiệp thứ cấp và hộ sản xuất hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 200 lao động với mức thu nhập từ 6 -10 triệu đồng/người/ tháng; cụm làng nghề Trung Nguyên quy mô 20 ha, dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành GPMB.

Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ Nguyễn Bá Dương cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT- XH của địa phương. Theo đó, tiếp tục phát triển quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số, hoàn thành giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Đồng Văn 2 và cụm công nghiệp Trung Nguyên hơn 20 ha; thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.

Xuân Hùng