Tạo đà cho vùng khó khăn phát triển

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Thọ đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, tâm huyết nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Rực rỡ cờ hoa tại các con đường thôn, xóm xã Cao Sơn, hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Công tác lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang được triển khai sâu rộng ở tỉnh Phú Thọ.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - nơi còn nhiều khó khăn, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, tâm huyết nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát triển vùng khó khăn - nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong kỷ nguyên mới

Phú Thọ hiện có 91 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 43 xã đặc biệt khó khăn, chủ yếu tập trung tại các xã miền núi như: Khả Cửu, Tân Sơn, Thu Ngạc, Tân Pheo, Cao Sơn, Đức Nhàn, Tiền Phong...

Thực tiễn cho thấy, dù đã được hưởng lợi từ nhiều chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước nhưng cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước, viễn thông vẫn còn thiếu đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết vùng.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV cần bổ sung, làm rõ hơn nội dung phát triển vùng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030.

Nghệ nhân ở Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, đã truyền lửa cho những thế hệ trẻ chung tay bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Việc phát triển kinh tế-xã hội cần gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Kiều Đức Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khả Cửu bày tỏ, chủ trương phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi là hoàn toàn đúng đắn, nhưng trong dự thảo Báo cáo cần nhấn mạnh hơn đến yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển vùng khó, đặc biệt là cơ chế huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu.

"Với địa hình hiểm trở, tỷ lệ hộ nghèo cao, chúng tôi kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư các tuyến đường huyết mạch, như tuyến Văn Miếu-Thượng Cửu, thay tràn suối bằng cầu cứng, bảo đảm giao thông mùa mưa lũ; đồng thời mở mới tuyến Khả Cửu-Tân Pheo (Hòa Bình) để tăng kết nối, phát triển kinh tế-du lịch."

Dự thảo Báo cáo cũng cần làm rõ hơn nội dung “phát triển bền vững đi đôi với thích ứng biến đổi khí hậu,” nhất là tại các xã miền núi thường xuyên chịu tác động thiên tai. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, cần có chính sách quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng khu tái định cư cho hộ dân vùng sạt lở, lũ quét.

Phát triển kinh tế phải song hành với bảo đảm an sinh và an toàn cho người dân - đó mới là phát triển bền vững, ông Kiều Đức Mạnh nhấn mạnh.

Nhiều cán bộ cơ sở của Phú Thọ đề nghị, dự thảo Báo cáo chính trị cần xác lập rõ hơn mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời chú trọng phát triển con người Việt Nam toàn diện, như dự thảo đã nêu.

Tại xã Thu Cúc - một trong hai xã duy nhất của tỉnh Phú Thọ cũ không thực hiện sáp nhập, Bí thư Đảng ủy xã Trần Khắc Thăng cho biết, địa bàn có diện tích hơn 100km2, với 17 khu dân cư, trong đó 10 khu đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 12,7%; địa hình đồi núi, dân cư phân tán, cơ sở vật chất thiếu thốn, mạng lưới điện, thông tin chưa ổn định.

Ông Thăng kiến nghị, dự thảo Báo cáo chính trị cần cụ thể hóa cơ chế phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời cần làm rõ hơn cơ chế, chính sách đặc thù đối với các xã miền núi khó khăn.

Trên thực tế, hầu hết các xã khó khăn đều mong muốn có chính sách ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào vùng khó, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Phát huy trí tuệ, khát vọng vươn lên từ cơ sở

Dây chuyền sản xuất quần áo tại Công ty TNHH YI DA Việt Nam, khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Văn Quang khẳng định, việc góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị lần này là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm với Đảng, với đất nước.

Những ý kiến thiết thực từ cơ sở, nhất là vùng khó khăn, giúp văn kiện phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, thể hiện rõ khát vọng phát triển bao trùm, bền vững.

Dự thảo Báo cáo cần tiếp tục nhấn mạnh ba đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nhân lực nhưng phải cụ thể hóa trong từng vùng, từng lĩnh vực, gắn với phát triển đồng đều giữa miền núi và đồng bằng. Theo quan điểm “phát triển nhanh nhưng phải chắc, tăng trưởng nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Tỉnh Phú Thọ tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, hạ tầng số cho vùng khó; thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao; mở rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn sản xuất với chuỗi giá trị.

Đây là những giải pháp cụ thể hóa tinh thần “phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” mà dự thảo Báo cáo đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Văn Quang nêu ý kiến, dự thảo cần nhấn mạnh thêm nội dung phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, củng cố niềm tin của nhân dân, coi đây là một trụ cột trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Những ý kiến góp ý từ cơ sở ở Phú Thọ đã và đang được tổng hợp gửi về Tỉnh ủy, phản ánh sinh động tiếng nói từ thực tiễn. Dù ở miền núi xa xôi hay trung tâm đô thị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều chung một niềm tin: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV sẽ tiếp tục kế thừa, phát triển sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, việc phát triển văn hóa, con người, cùng hệ giá trị quốc gia, gia đình, cá nhân như dự thảo Báo cáo đã nêu, chính là nền tảng để khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần tự hào dân tộc và ý chí vươn lên của nhân dân.

Tỉnh ủy Phú Thọ xác định, công tác lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân đều được tham gia, góp phần xây dựng văn kiện vừa có tầm chiến lược, vừa bám sát thực tiễn.

Những ý kiến từ vùng khó, vùng sâu, vùng xa chính là những minh chứng cụ thể cho tinh thần “lấy dân làm gốc,” khẳng định sự đồng thuận, niềm tin và khát vọng phát triển của nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

