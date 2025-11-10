Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

Không chỉ nổi bật với bề dày thành tích trong giảng dạy và học tập, Trường THPT Lê Xoay, xã Vĩnh Tường còn là điểm sáng tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng của khối trường học trên địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của tập thể chi bộ, nhiều năm liền nhà trường được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024, chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường (cũ) công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đạt chuẩn “Chi bộ 4 tốt”.

Được thành lập từ năm 1963, trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Lê Xoay hiện có 45 lớp với gần 2.000 học sinh, 99 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong đó, có tới gần 80 đồng chí là đảng viên, giữ vai trò then chốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của nhà trường.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Phan Hữu Tươi chia sẻ: “Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, chi bộ nhà trường luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được củng cố và đổi mới để phù hợp với tình hình thực tiễn”.

Theo đó, chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, giúp mọi thành viên trong nhà trường hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền và các quy định của ngành giáo dục đều được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Nhờ vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên đều nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến để học sinh noi theo.

Chi bộ nhà trường duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những hạn chế, đảm bảo mọi đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những học sinh có thành tích cao trong quá trình học tập và rèn luyện được xem xét kết nạp vào Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Một trong những điểm nổi bật của công tác xây dựng Đảng tại Trường THPT Lê Xoay là việc chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh nhằm phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ ưu tú cho Đảng. Công tác này được chi bộ đưa vào chương trình hành động hằng năm, coi đây là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng.

Những học sinh được xem xét kết nạp Đảng thường là cán bộ lớp, đoàn viên xuất sắc, có thành tích học tập nổi bật, tích cực trong phong trào Đoàn – Hội, có phẩm chất đạo đức tốt và đủ tuổi theo quy định. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo môi trường rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cho học sinh thông qua việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như CLB guitar, CLB hội họa, CLB nhảy hiện đại... Đây là những sân chơi bổ ích, nơi tập hợp các đoàn viên năng động, sáng tạo, đồng thời là nguồn phát hiện, giới thiệu những nhân tố ưu tú để kết nạp Đảng.

Tiêu biểu trong số đó là em Thiều Chí Đồng, học sinh lớp 12A4, được kết nạp Đảng trong năm học 2024-2025. Suốt 3 năm học, Đồng luôn đạt thành tích cao trong học tập, đặc biệt là giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn trường và địa phương. Chia sẻ về niềm vinh dự ấy, Đồng bày tỏ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh phổ thông là niềm tự hào lớn lao, là động lực để em tiếp tục rèn luyện, phát huy sức trẻ và xứng đáng với niềm tin của tổ chức Đảng”.

Cùng với công tác phát triển Đảng, chi bộ nhà trường còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Kết quả nhiều năm liền, trường luôn đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, khẳng định vị thế lá cờ đầu của ngành giáo dục Vĩnh Phúc.

Năm 2024, Trường THPT Lê Xoay có 621 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình các bài thi đạt 7,99, giúp nhà trường nằm trong nhóm ba đơn vị dẫn đầu tỉnh về kết quả thi. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12, trường tiếp tục khẳng định vị thế với 11 giải Nhất, 31 giải Nhì, 36 giải Ba và 24 giải Khuyến khích; tỷ lệ học sinh đạt giải vượt 90%, dẫn đầu toàn tỉnh.

Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho hiệu quả lãnh đạo toàn diện của chi bộ Đảng trong nhà trường – nơi công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và phong trào được kết hợp hài hòa, tạo động lực phát triển bền vững.

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Phan Hữu Tươi cho biết thêm: “Ba năm gần đây (2022 - 2024), chi bộ nhà trường liên tục được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và được Huyện ủy Vĩnh Tường (cũ) trao Giấy khen. Những phần thưởng đó không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao, thôi thúc tập thể chi bộ và toàn trường tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ cho quê hương, đất nước.”

Lê Minh