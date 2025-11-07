Tư duy mới, tầm nhìn mới về công nghiệp quốc phòng, an ninh

Tư duy và nhận thức mới, sáng tạo về đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại sẽ thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đạt được những thành tựu mới.

Một trong 18 nội dung mới nổi bật của dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng là việc xác định: “Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao”. Đây là nội dung quan trọng và rất cần thiết trong thời đại ngày nay, khi thách thức an ninh phi truyền thống đang gia tăng.

Cũng trong Dự thảo Báo cáo chính trị, Trung ương đưa ra nhận định rất đúng về tình hình, bối cảnh đặt ra. Đó là: Cục diện thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng, phân mảnh và phân tuyến mạnh. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới. Các nước lớn và các trung tâm quyền lực tiếp tục điều chỉnh chiến lược, vừa cạnh tranh vừa hợp tác, thỏa hiệp, song cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn. Xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang công nghệ cao diễn ra ở nhiều khu vực, nguy hiểm hơn, không loại trừ nguy cơ chiến tranh...

Các khối khí tài quân sự tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trên cơ sở đó, để “xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là đòi hỏi tất yếu khách quan và vô cùng cần thiết.

Với tư duy và nhận thức mới, Trung ương đã xác định: “Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường...”, nhưng với mục tiêu là “lưỡng dụng, hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao”. Đây là cách tiếp cận rất chính xác và tôi tin rằng sẽ tạo ra động lực mới cho đất nước thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thực tế, chiến tranh công nghệ cao đã xuất hiện từ lâu và Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và chiến thắng bằng sức mạnh ý chí và cả sự thông minh, sáng tạo.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên thực tế, quân đội ta đã phải đối phó, chống trả với chiến tranh điện tử, chiến tranh công nghệ cao, tuy khi ấy còn ở cường độ thấp. Tiêu biểu nhất là chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” (năm 1972) đánh bại cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương...

Ngày nay, chiến tranh công nghệ đã phát triển lên tầm cao mới, đặt ra những thử thách to lớn trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn vững chắc nền hòa bình để phát triển đất nước. Thực tế tình hình các cuộc xung đột quân sự, chiến tranh trên thế giới những năm qua và hiện nay, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chiến tranh điện tử, chiến tranh công nghệ cao trở thành phổ biến.

Thực tế đó cho thấy vai trò của công nghiệp quốc phòng ngày càng có vị trí cực kỳ quan trọng. Ở một số quốc gia trên thế giới, sản phẩm công nghiệp quốc phòng còn là nguồn thu tài chính không nhỏ của đất nước. Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh còn có thể góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực của đất nước, từ đó nhân lên sức mạnh tổng hợp cho quốc gia, dân tộc.

Để thực hiện được nhiệm vụ, quyết tâm chính trị “đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh...” cần có các giải pháp đột phá. Cùng với phát huy cao độ mọi khả năng, lực lượng của công nghiệp quốc phòng, an ninh, cần có cơ chế, chính sách động viên, thu hút mọi nguồn lực xã hội. Đó là lực lượng trí thức công nghệ trẻ từ các cơ sở đào tạo trong nước và lực lượng trí thức công nghệ người Việt ở nước ngoài.

Chúng ta tự hào và tin tưởng về lớp trí thức trẻ với suy nghĩ, hành động, khẳng định người Việt có thể làm chủ công nghệ lõi! Mới đây, báo chí đưa tin, một cựu sinh viên Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhóm nghiên cứu, chế tạo thành công Drone nhãn hiệu Hera. Chúng ta có thể tự chủ sản xuất được những sản phẩm quân sự quốc phòng mà chưa có nhiều nước sản xuất được. Đây chính là tiềm năng, là cơ hội mà chúng ta có thể tin tưởng vào sự lựa chọn mới mẻ và đầy tự tin: “Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại...”.

Ngoài nội dung trên, tôi cũng rất tâm đắc với Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ ngắn gọn, súc tích, mà còn thể hiện rõ “ý Đảng, lòng dân”, khẳng định khát vọng vươn lên xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Trong đó, tôi rất đồng tình với chủ đề Đại hội: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Chủ đề đã thể hiện rõ tinh thần mới, khí thế mới. Ngoài ra, nhìn một cách tổng thể, dự thảo văn kiện Đại hội đã thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới và hành động mới, đó là những giải pháp thực hiện tôi cho là khả thi.

Nguồn hanoimoi.vn