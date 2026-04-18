Tạo đà từ cơ sở, hướng tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (dự kiến diễn ra ngày 28/4/2026), các cấp Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tập trung tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch. Không chỉ là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đây còn là dấu mốc khẳng định bước chuyển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với sự chủ động, đồng bộ trong công tác chuẩn bị, không chỉ bảo đảm tiến độ mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần nhân ái từ cơ sở.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Tân Lạc được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và đúng quy định.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Lai Đồng lần thứ I đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 8/4/2026. Đây là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù mới được thành lập và còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức, nhân sự, nguồn kinh phí nhưng với quyết tâm cao nhất, Hội Chữ thập đỏ xã đã nỗ lực vượt khó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội theo đúng quy định. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I với những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hứa hẹn sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, từ thiện, góp phần chăm lo tốt hơn cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Đồng chí Hà Thanh Điểu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lai Đồng cho biết: “Là địa bàn vùng cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, người dân rất mong chờ vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức, nhà hảo tâm. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố đội ngũ cán bộ Hội. Đây cũng là nền tảng để Hội triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần chăm lo tốt hơn cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn trong thời gian tới".

Đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ tích cực chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở.

Để bảo đảm tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở theo đúng kế hoạch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình triển khai.

Hội đã họp bàn, thống nhất nội dung, quy trình tổ chức Đại hội; xây dựng và cung cấp bộ tài liệu mẫu đầy đủ, giúp các đơn vị chủ động trong xây dựng văn kiện, kịch bản điều hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội cho các cấp, đặc biệt là trong tình hình đội ngũ cán bộ cơ sở mới được kiện toàn; phân công cụ thể cán bộ cơ quan trực tiếp phụ trách địa bàn để theo dõi, hướng dẫn và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội và cung cấp bộ công cụ truyền thông, góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền tại các địa phương.

Tính đến ngày 17/4, toàn tỉnh đã có 130 xã, phường hoàn thành Đại hội cấp cơ sở; riêng trong hai ngày 15 - 16/4 có hơn 80 đơn vị tổ chức thành công. Các đơn vị còn lại đang khẩn trương hoàn tất, phấn đấu hoàn thành trước ngày 22/4/2026, bảo đảm tiến độ tổ chức Đại hội cấp tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn do địa bàn rộng sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng trong khi số lượng cán bộ giảm. Đội ngũ cán bộ Hội mới được kiện toàn, nhiều người còn thiếu kinh nghiệm, nên trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là chuẩn bị Đại hội còn gặp không ít lúng túng.

Mặt khác, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức ở một số địa phương còn hạn chế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành và hoạt động từ thiện nhân đạo. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các cấp Hội đang nỗ lực khắc phục, bảo đảm đại hội diễn ra đúng yêu cầu đề ra.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và cấp cơ sở tham gia tập huấn hướng dẫn, triển khai công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: "Với các giải pháp cụ thể, tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở theo kế hoạch. Dự kiến, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ lần thứ I sẽ được Trung ương Hội lựa chọn tổ chức điểm khu vực Trung du và miền núi phía Bắc."

Để triển khai hiệu quả Đại hội cấp tỉnh trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Hội Chữ Thập đỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tổ chức Đại hội theo hướng trang trọng, tiết kiệm và đúng quy định. Công tác chuẩn bị đại hội về các nội dung, trọng tâm là văn kiện, phương án nhân sự bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, đổi mới và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, giá trị nhân đạo của Đại hội, góp phần huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội đối với công tác từ thiện, nhân đạo.

Đức Anh