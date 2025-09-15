Tạo đột phá phát triển doanh nghiệp công nghệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó tạo bước đột phá trong phát triển doanh nghiệp công nghệ, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao khu vực trung du, miền núi phía Bắc, đóng góp tích cực vào phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

Là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, Công ty TNHH BHflex Vina (KCN Khai Quang- phường Vĩnh Phúc) đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Công ty TNHH BHflex Vina (KCN Khai Quang - phường Vĩnh Phúc) tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng.

BHflex Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất bảng mạch in mềm (FPCB) - linh kiện điện tử công nghệ cao được sử dụng trong các thiết bị di động, ô tô, y tế và điện tử thông minh. Nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, công ty liên tục đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất và thành lập bộ phận nghiên cứu - phát triển (R&D) ngay tại nhà máy. Đội ngũ kỹ sư trẻ được đào tạo bài bản tại Hàn Quốc giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và phát triển mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng toàn cầu. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, chuyển giao công nghệ, khuyến khích sáng kiến nội bộ và xây dựng môi trường làm việc năng động, lấy đổi mới làm động lực phát triển.

Hiện tại, BHflex Vina đã đưa vào vận hành nhiều hệ thống sản xuất tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng, nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót.

Không chỉ chú trọng đến công nghệ, BHflex Vina còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường và phát triển bền vững. Các quy trình sản xuất của công ty tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001, RoHS và bộ tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp). Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải, nước thải hiện đại; đồng thời nghiên cứu ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Đây là định hướng chiến lược nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp công nghệ cao có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường. Năm 2024, doanh thu xuất khẩu của BHflex Vina tăng 49%; tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng.

Một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ là hạ tầng công nghệ thông tin phải đồng bộ, hiện đại. Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng internet tốc độ cao đến các khu, cụm công nghiệp cũng như các khu vực vùng sâu, vùng xa. Các nền tảng quan trọng như Trung tâm dữ liệu tỉnh, hệ thống tích hợp - chia sẻ dữ liệu (LGSP), chính quyền điện tử... được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm số.

Tỉnh cũng đang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ trong và ngoài nước. Việc phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các nền tảng công nghệ tiên tiến đi đôi với đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, Phú Thọ đang tích cực thu hút các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số đến đầu tư. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), lợi thế cạnh tranh lớn nhất của tỉnh hiện nay đến từ hệ thống các KCN vận hành hiệu quả, nổi bật là các KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện II... đã thu hút được nhiều tập đoàn lớn. Thời gian tới, các KCN như Nam Bình Xuyên, Trung Hà II, Phù Ninh... được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều đột phá, từng bước hình thành trung tâm sản xuất chip bán dẫn và công nghệ cao của cả nước. Các KCN mới được quy hoạch bài bản, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế, từ xử lý nước thải, viễn thông băng thông rộng cho đến dịch vụ xã hội - trở thành nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, tự động hóa và công nghệ thông tin.

Theo Chi cục Thống kê, 7 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 10,09% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực công nghiệp tăng 16,2%, tiếp tục giữ vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chung, góp phần giúp tỉnh vượt mục tiêu tăng trưởng do Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 25/NQ-CP. Sự hình thành của “Phú Thọ mới” không chỉ tạo ra đột phá về kinh tế - xã hội, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng và thúc đẩy liên kết kinh tế toàn miền Bắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và điểm đến hấp dẫn về đầu tư công nghệ ở miền Bắc, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ, phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ và khởi nghiệp.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu hình thành ít nhất một khu nghiên cứu ứng dụng công nghệ, có kết nối chặt chẽ với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), các viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia trong, ngoài nước... trong các lĩnh vực như: Sản xuất thông minh, chất bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Cùng với đó, Phú Thọ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng thông tin - truyền thông và hạ tầng số đồng bộ; nâng cao khả năng kết nối, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Các mô hình như kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, thương mại điện tử và tiêu dùng số sẽ tiếp tục được khuyến khích và nhân rộng.

Tạo đột phá trong phát triển doanh nghiệp công nghệ không chỉ là mục tiêu chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để Phú Thọ hội nhập sâu vào nền kinh tế số. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ có đầy đủ cơ sở để bước vào giai đoạn phát triển mới - nơi doanh nghiệp công nghệ trở thành lực lượng tiên phong, đưa quê hương Đất Tổ vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Văn Cường