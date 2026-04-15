Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực

Kinh tế tư nhân (KTTN) ngày càng giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế. Để khu vực này phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, việc tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận các nguồn lực thiết yếu như đất đai, vốn và nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển.

Việc tập trung tháo gỡ các nội dung liên quan đến đất đai, vốn và nhân lực đã tạo chuyển biến rõ nét trong điều kiện phát triển của khu vực KTTN trên địa bàn tỉnh. Khi các nguồn lực được tiếp cận thuận lợi hơn, doanh nghiệp có thêm dư địa để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết sản xuất.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, góp phần kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp.

Xác định đất đai là nguồn lực quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh kịp thời công khai quy hoạch sử dụng đất; tăng cường cơ hội tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho KTTN, đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp, khu đất thương mại dịch vụ, khu đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, các khu đất công chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Để tạo quỹ đất sạch thúc đẩy phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tỉnh đã tập trung quyết liệt vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa các dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Xây dựng và hoàn thiện các chính sách mang tính dài hạn, ổn định trong hỗ trợ phát triển khu công nghiệp; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp hoạt động theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 17 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 840 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Đối với các cụm công nghiệp, toàn tỉnh có 35 cụm đã đi vào hoạt động với diện tích hơn 1.500ha; thu hút 930 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt trên 53%, tạo việc làm ổn định cho trên 37 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đất đai, nguồn vốn được xác định là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 4 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng trưởng tín dụng an toàn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đơn giản hóa thủ tục vay vốn, niêm yết công khai, minh bạch quy trình vay vốn, ứng dụng khoa học, công nghệ để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ vay.

Các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, góp phần tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn. Nhờ đó, năm 2025, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 33% so với năm 2024; dư nợ cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt gần 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4 lần. Các chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai tích cực, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hùng Vương tư vấn cho khách hàng các chính sách, dịch vụ ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn thuận lợi.

Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung (xã Chí Tiên), một trong những doanh nghiệp lớn về xuất khẩu chè của tỉnh cho biết: “Những cải thiện trong môi trường đầu tư, kinh doanh đã tạo động lực rõ rệt cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt là việc tiếp cận các nguồn lực, nhất là vốn, ngày càng thuận lợi hơn. Thông qua các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, nhiều khó khăn trong tiếp cận tín dụng đã được tháo gỡ, giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng hoạt động”.

Nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường khảo sát nhu cầu lao động, nhu cầu tuyển dụng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề của tỉnh được mở rộng, phủ khắp các địa phương với 5 trường đại học và 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập, nâng cao kỹ năng nghề.

Đồng thời, các hoạt động kết nối cung - cầu lao động được triển khai linh hoạt thông qua các hội nghị, phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến và trên các nền tảng số. Kết quả, số lao động được giải quyết việc làm năm 2025 ước đạt khoảng 57,4 nghìn người, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các giải pháp hỗ trợ KTTN tiếp cận nguồn lực sẽ là yếu tố quan trọng để KTTN phát triển thực chất, bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng để khu vực này đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Nguyễn Huế