Tập huấn cung cấp dịch vụ y tế hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 21/10, Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức khai giảng lớp tập huấn cung cấp dịch vụ y tế hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Thành phần tham dự gồm 30 bác sỹ, điều dưỡng thuộc Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Trung tâm Y tế các khu vực, trạm y tế xã, phường.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong khuôn khổ dự án “Mô hình dịch vụ một cửa hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực” (Ngôi nhà Ánh Dương), chương trình tập huấn kéo dài trong 3 ngày (21 – 23/10), tập trung vào các nội dung kiến thức cơ bản về bạo lực giới, bạo lực trên cơ sở giới; các dịch vụ cung cấp cho người bị bạo lực tại cộng đồng; năng lực nhận diện, sàng lọc, tư vấn, chăm sóc y tế, hỗ trợ và chuyển gửi bệnh nhân bị bạo lực giới; thực hành các đáp ứng y tế, chăm sóc y tế đối với người bị bạo lực; quy trình và tăng cường hiệu quả mạng lưới dịch vụ y tế, phối hợp liên ngành và bảo đảm các nguyên tắc an toàn, bảo mật, lấy người bị bạo lực làm trung tâm trong quá trình hỗ trợ.

Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế khu vụ nghiên cứu thảo luận.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho nhân viên cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, lớp tập huấn còn là cơ hội để học viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc, cập nhật các phương pháp tiếp cận hiện đại.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UNFPA Quỹ Dân số Liên hợp quốc Hỗ trợ Trung tâm bạo lực trên cơ sở giới Hòa bình Dịch vụ y tế tập huấn cung cấp công tác xã hội
