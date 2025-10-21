{title}
{publish}
{head}
Ngày 21/10, Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức khai giảng lớp tập huấn cung cấp dịch vụ y tế hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Thành phần tham dự gồm 30 bác sỹ, điều dưỡng thuộc Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Trung tâm Y tế các khu vực, trạm y tế xã, phường.
Quang cảnh lớp tập huấn
Trong khuôn khổ dự án “Mô hình dịch vụ một cửa hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực” (Ngôi nhà Ánh Dương), chương trình tập huấn kéo dài trong 3 ngày (21 – 23/10), tập trung vào các nội dung kiến thức cơ bản về bạo lực giới, bạo lực trên cơ sở giới; các dịch vụ cung cấp cho người bị bạo lực tại cộng đồng; năng lực nhận diện, sàng lọc, tư vấn, chăm sóc y tế, hỗ trợ và chuyển gửi bệnh nhân bị bạo lực giới; thực hành các đáp ứng y tế, chăm sóc y tế đối với người bị bạo lực; quy trình và tăng cường hiệu quả mạng lưới dịch vụ y tế, phối hợp liên ngành và bảo đảm các nguyên tắc an toàn, bảo mật, lấy người bị bạo lực làm trung tâm trong quá trình hỗ trợ.
Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế khu vụ nghiên cứu thảo luận.
Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho nhân viên cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, lớp tập huấn còn là cơ hội để học viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc, cập nhật các phương pháp tiếp cận hiện đại.
Bùi Minh
Nhiễm HIV ở trẻ em không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch mà còn tác động trực tiếp đến tình trạng dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng là một trong những biến chứng thường gặp, vừa là...
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của dịch tả trên thế giới, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh trên địa bàn,...
Người lầm tưởng sốt cao chỉ đơn thuần là dấu hiệu hệ miễn dịch hoạt động nhưng khi thân nhiệt vượt 39-40 độ C, chuyển hóa cơ thể tăng mạnh, sốt cao có thể gây biến chứng nguy hiểm.
Phụ nữ mang thai ăn chay phải được bổ sung dinh dưỡng trong suốt thai kỳ để đảm bảo bà mẹ và thai nhi đang phát triển nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tối ưu.
Canxi là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sống của cơ thể, không chỉ riêng hệ xương. Tuy nhiên không phải cứ ăn thực phẩm giàu canxi là đủ, chúng ta...
Suy dinh dưỡng ở trẻ nhiễm HIV không chỉ là hậu quả của bệnh mà còn thúc đẩy sự tiến triển của HIV, làm tăng nguy cơ mắc các nhiễm trùng cơ hội và tử vong. Do đó, đảm bảo đáp...
Gần đây, thịt trâu được gian thương "hô biến" thành thịt bò cao cấp để bán với giá cao hơn. Nếu không tinh ý, người tiêu dùng rất dễ mua nhầm, vừa mất tiền, vừa tiềm ẩn nguy cơ...