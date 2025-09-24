Tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Sáng 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên Kim Trọng Hiếu khai mạc hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, cán bộ Ban CHQS các xã, phường được truyền đạt các nội dung cơ bản về: Phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; phòng, chống cháy nổ, cứu sập; ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hành xử lý tình huống kẻ gian đột nhập vào trụ sở Ban CHQS cấp xã. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ; tham mưu giúp Đảng ủy, UBND cấp xã xử trí khi có tình huống xảy ra, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, thống nhất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Ban CHQS các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ có trong biên chế.

Cán bộ Ban CHQS các xã, phường thực hành xử lý tình huống kẻ gian đột nhập vào trụ sở cơ quan quân sự cấp xã

Thực hiện tốt công tác luyện tập các phương án là cơ sở để tiếp tục xây dựng khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS các xã, phường, đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Hoàng Nga