{title}
{publish}
{head}
Sáng 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu.
Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên Kim Trọng Hiếu khai mạc hội nghị tập huấn
Tại buổi tập huấn, cán bộ Ban CHQS các xã, phường được truyền đạt các nội dung cơ bản về: Phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; phòng, chống cháy nổ, cứu sập; ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hành xử lý tình huống kẻ gian đột nhập vào trụ sở Ban CHQS cấp xã. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ; tham mưu giúp Đảng ủy, UBND cấp xã xử trí khi có tình huống xảy ra, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng thời, thống nhất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Ban CHQS các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ có trong biên chế.
Cán bộ Ban CHQS các xã, phường thực hành xử lý tình huống kẻ gian đột nhập vào trụ sở cơ quan quân sự cấp xã
Thực hiện tốt công tác luyện tập các phương án là cơ sở để tiếp tục xây dựng khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS các xã, phường, đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Hoàng Nga
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội...
baophutho.vn Công an xã Nguyệt Đức đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Cường (SN 1983), thường trú tại tổ 12, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi...
baophutho.vn Đỗ Hoàng Vân Linh vừa tròn 18 tuổi, đoàn viên chi đoàn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám và cũng là nữ đoàn viên duy nhất của xã viết đơn tình nguyện...
baophutho.vn Từ ngày 22-24/9, Công an tỉnh đồng loạt tổ chức 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khu vực Hoà...
baophutho.vn Được thành lập từ việc sáp nhập 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình (cũ), phường Hòa Bình hiện là “siêu phường” đông dân nhất tỉnh Phú...
baophutho.vn Bình Xuyên là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Phú Thọ. Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp đã...
baophutho.vn Sáng ngày 23/9, tại Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức bàn giao nguyên trạng quyền quản lý, sử dụng đất...