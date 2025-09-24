Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Sáng 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên Kim Trọng Hiếu khai mạc hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, cán bộ Ban CHQS các xã, phường được truyền đạt các nội dung cơ bản về: Phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; phòng, chống cháy nổ, cứu sập; ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hành xử lý tình huống kẻ gian đột nhập vào trụ sở Ban CHQS cấp xã. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ; tham mưu giúp Đảng ủy, UBND cấp xã xử trí khi có tình huống xảy ra, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, thống nhất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Ban CHQS các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ có trong biên chế.

Tập huấn, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Cán bộ Ban CHQS các xã, phường thực hành xử lý tình huống kẻ gian đột nhập vào trụ sở cơ quan quân sự cấp xã

Thực hiện tốt công tác luyện tập các phương án là cơ sở để tiếp tục xây dựng khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS các xã, phường, đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Hoàng Nga


Hoàng Nga

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sẵn sàng chiến đấu chỉ huy UBND Phương án Phòng thủ phường khu vực 4 Quân sự Thống Nhất tập huấn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện

Sức trẻ trong những lá đơn tình nguyện
2025-09-25 10:42:00

baophutho.vn Đỗ Hoàng Vân Linh vừa tròn 18 tuổi, đoàn viên chi đoàn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám và cũng là nữ đoàn viên duy nhất của xã viết đơn tình nguyện...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long