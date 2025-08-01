{title}
Ngày 1/8, tại Trung tâm hội nghỉ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty CP Viện khoa học giáo dục an toàn Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng giảng dạy về phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh năm học 2025-2026.
Tham gia lớp tập huấn có khoảng 900 cán bộ quản lý đến từ các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT, Phổ thông DTNT và cán bộ phụ trách công tác giáo dục ở các xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ (cũ) và Vĩnh Phúc (cũ).
Ban lãnh đạo Công ty CP Viện khoa học giáo dục an toàn Việt Nam trao tặng màn hình tương tác thông minh cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các chuyên gia đã truyền đạt 6 chuyên đề: Kỹ năng phòng chống ma tuý và các chất gây nghiện; kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống ngạt nước, đuối nước; kỹ năng phòng chống và xử lý khi có hoả hoạn; kỹ năng phòng chống và xử lý khi bị hóc, sặc dị vật đường thở; kỹ năng phòng chống bắt cóc, xâm hại trẻ em; kỹ năng phòng chống bạo lực học đường.
Toàn cảnh chương trình tập huấn.
Chuyên gia Công ty CP Viện khoa học giáo dục an toàn Việt Nam thực hành kỹ năng sơ cứu khi bị hóc, sặc dị vật đường thở.
Buổi tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường phổ thông, cán bộ các xã, phường những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực tiễn trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh. Đây cũng là dịp để các nhà trường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với những tình huống rủi ro có thể xảy ra trong trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bền vững.
Hồng Nhung
