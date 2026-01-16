Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chiều 16/1, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu được truyền đạt nghiệp vụ công tác bầu cử; hướng dẫn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; hướng dẫn thực hiện khắc con dấu cho các tổ chức bầu cử theo quy định và quy trình, thủ tục bàn giao con dấu cho Ủy ban Bầu cử cấp xã.

Các đại biểu cũng đã được hướng dẫn việc quản lý con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn UBND cấp xã phối hợp với công an xã, phường trong quá trình lập danh sách cử tri; giải đáp những vướng mắc của các tổ chức phụ trách bầu cử và địa phương liên quan đến nghiệp vụ khi triển khai công tác bầu cử.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, nghiệp vụ về công tác bầu cử cho đội ngũ làm công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công; bầu ra được những đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Văn Hải - Đặng Thưởng