Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chiều 16/1, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu được truyền đạt nghiệp vụ công tác bầu cử; hướng dẫn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; hướng dẫn thực hiện khắc con dấu cho các tổ chức bầu cử theo quy định và quy trình, thủ tục bàn giao con dấu cho Ủy ban Bầu cử cấp xã.

Các đại biểu cũng đã được hướng dẫn việc quản lý con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn UBND cấp xã phối hợp với công an xã, phường trong quá trình lập danh sách cử tri; giải đáp những vướng mắc của các tổ chức phụ trách bầu cử và địa phương liên quan đến nghiệp vụ khi triển khai công tác bầu cử.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, nghiệp vụ về công tác bầu cử cho đội ngũ làm công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công; bầu ra được những đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Văn Hải - Đặng Thưởng


Văn Hải - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND HĐND các cấp bầu cử đại biểu Quốc hội UBND hội nghị tổ chức tập huấn nghiệp vụ Nhiệm kỳ hướng dẫn Cầu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hợp Lý chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn

Hợp Lý chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn
2026-01-16 16:21:00

baophutho.vn Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ...

Xã Sông Lô chuẩn bị cho ngày hội lớn

Xã Sông Lô chuẩn bị cho ngày hội lớn
2026-01-10 09:10:00

baophutho.vn Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Sông Lô chủ động triển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long