Tập huấn về trợ giúp pháp lý cho người dân

Sáng 21/8, tại phường Vĩnh Phúc, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã tổ chức hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu đầy đủ, chi tiết về hoạt động trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp. Nội dung tập huấn cũng đi sâu phân tích, làm rõ thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; một số quyền dân sự cơ bản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015; các vấn đề liên quan đến hôn nhân, ly hôn cũng như những quy định pháp luật về đất đai đối với người dân trong quan hệ dân sự.

Tập huấn về trợ giúp pháp lý cho người dân

Báo cáo viên làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến trợ giúp pháp lý ở cơ sở

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để báo cáo viên và đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những tình huống phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa và vai trò của công tác trợ giúp pháp lý, biết được khi có nhu cầu thì cần liên hệ với cơ quan nào, chuẩn bị những giấy tờ gì để việc tiếp nhận, giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.

