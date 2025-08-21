{title}
{publish}
{head}
Sáng 21/8, tại phường Vĩnh Phúc, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã tổ chức hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu đầy đủ, chi tiết về hoạt động trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp. Nội dung tập huấn cũng đi sâu phân tích, làm rõ thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; một số quyền dân sự cơ bản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015; các vấn đề liên quan đến hôn nhân, ly hôn cũng như những quy định pháp luật về đất đai đối với người dân trong quan hệ dân sự.
Báo cáo viên làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến trợ giúp pháp lý ở cơ sở
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để báo cáo viên và đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những tình huống phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa và vai trò của công tác trợ giúp pháp lý, biết được khi có nhu cầu thì cần liên hệ với cơ quan nào, chuẩn bị những giấy tờ gì để việc tiếp nhận, giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.
Lê Minh
Người dân và du khách sẽ được miễn phí vé xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.
Chiều 22.8, Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 diễn ra tại Hải Phòng với chủ đề Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo -Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá.
baophutho.vn Sau khi chính thức trở thành đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chí Tiên, Thanh Hà và Sơn Cương, xã Chí Tiên đang có những chuyển...
Những ngày này, khắp phố phường Hà Nội rợp bóng cờ hoa, không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là ngày lễ lịch sử mà còn...
Từ sáng sớm đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
baophutho.vn Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn từ đầu tháng 7/2025, trên tuyến đường 435 qua địa phận các xã Thung Nai, Mường Hoa đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở...