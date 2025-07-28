Tập trung các giải pháp tăng trưởng tín dụng

Đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được thể hiện xuyên suốt bằng các chương trình, chính sách cụ thể trong nhiều năm qua. Là đơn vị tiên phong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Chi nhánh Phú Thọ đã đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, khẳng định vai trò chủ đạo, người bạn đồng hành của nhà nông trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Thanh Thủy hỗ trợ khách hàng các thủ tục giải ngân, đảm bảo khách hàng tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi.

Với thông điệp “Mang phồn thịnh đến khách hàng”, chi nhánh cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh hàng năm, đưa ra những giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa bàn. Agribank luôn xác định trong hoạt động kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và nông dân là những lĩnh vực, khách hàng được ưu tiên tín dụng hàng đầu.

Chi nhánh tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, mở rộng tiếp thị khách hàng mới; triển khai có hiệu quả chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân. Đến nay, nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh đạt 16.654 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, đạt 104,3% kế hoạch năm 2025.

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nắm bắt đặc thù kinh tế của địa phương, Chi nhánh Agribank Phú Thọ yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tích cực cải tiến quy trình, thủ tục tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; tăng cường phối hợp với các địa phương hướng dẫn khách hàng các kỹ năng về quản lý, sử dụng vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công tác tổ chức sản xuất, gắn với tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Thông tin kịp thời các quy định mới về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ tín dụng của Agribank trực tiếp xuống hộ kiểm tra hiệu quả sản xuất và kinh doanh của hộ vay trong lĩnh vực chăn nuôi.

Bà Lê Thị Hồng Nhung - Giám đốc Agribank Phú Thọ cho biết: Để đưa nguồn vốn của Agribank đến tay bà con nông dân được nhanh chóng, thuận lợi đầu tư cho phát triển sản xuất, các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đầu tư tín dụng cho từng khu vực, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm. Trong đó, tập trung đầu tư tín dụng các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm và chương trình sản xuất nông nghiệp khuyến khích của tỉnh; cho vay xây dựng nông thôn mới...

Chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 phù hợp để khuyến khích người dân, doanh nghiệp khu vực nông thôn sử dụng các tiện ích ngân hàng hiện đại, tạo điều kiện thuận tiện trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng. Quán triệt tinh thần cán bộ Agribank phải chủ động đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao kỹ năng tư vấn, tiếp thị khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.

Từ đầu năm đến nay, toàn chi nhánh đã phát triển được 8.778 khách hàng sử dụng app Agribank Plus, vận động được 9.204 khách hàng mở tài khoản Plus và 6.968 khách hàng sử dụng dịch vụ OTT.

Không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn hoạt động, chi nhánh còn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng, đời sống của nhiều cá nhân, hộ gia đình. Trong đó đẩy mạnh cho vay đối với khách hàng có mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết, có nhu cầu vốn với lãi suất cho vay hợp lý theo quy định.

Với sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống, 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của chi nhánh đạt 16.467 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, đạt 97,2% kế hoạch năm 2025; tỷ lệ nợ xấu 0,45%, dưới mức cho phép. Đến nay, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt 12.953 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78,7% trên tổng dư nợ của toàn chi nhánh. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng hành với “tam nông” cũng như khẳng định vai trò chủ đạo của Agribank đối với thị trường này.

Thông qua hoạt động đầu tư tín dụng cho “tam nông”, Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã và đang góp phần cùng hệ thống ngân hàng xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, xây dựng nông thôn mới văn minh và không ngừng nâng cao đời sống của người dân, kéo gần khoảng cách thu nhập giữa khu vực đô thị, nông thôn.

Phương Thảo