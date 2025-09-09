Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ mùa, cây màu vụ hè thu và triển khai sản xuất vụ Đông năm 2025

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 3/9, diện tích gieo cấy lúa vụ mùa 2025 toàn tỉnh đạt 66.672,6 ha; diện tích gieo trồng ngô vụ hè thu đạt 16.130,8 ha; cây rau, đậu các loại 13.528,8 ha (diện tích đã thu hoạch 5.690 ha, năng suất ước đạt 161 tạ/ha); khoai lang 1.488,2 ha; sắn 12.382,3 ha; lạc 2.273 ha,...

Nông dân xã Lâm Thao chăm sóc cây rau vụ Hè Thu

Để tập trung bảo vệ sản xuất cuối vụ mùa, vụ hè thu và khẩn trương triển khai sản xuất vụ Đông 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa, cây rau màu đã đủ độ chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và tiến hành làm đất để chuẩn bị gieo trồng ngay cây vụ đông; phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để hướng dẫn bố trí cơ cấu cây trồng vụ đông, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp đảm bảo gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất.

Đối với những cây ưa ấm như ngô, đậu tương, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, rau,... gieo trồng trước 30/9; chỉ đạo gieo trồng rau ưa ấm, ưa lạnh phù hợp, chú trọng mở rộng diện tích các loại rau có giá trị kinh tế cao như măng tây, cà chua, ớt, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ,...

Với những loại rau ăn lá như nhóm rau cải cần trồng rải vụ để tránh ứ đọng sản phẩm cục bộ; tập trung chăm sóc, bón phân ngay từ đầu vụ để cây trồng phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ánh Dương